Ivona расскажет, кому нельзя пить кефир .

Когда лучше пить кефир: утром или перед сном freepik.com

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Кефир - полезный молочный продукт. Благодаря своим свойствам этот напиток стабилизирует микрофлору кишечника, как в повседневном рационе, так и во время похудения.

Многие задаются вопросом, когда лучше пить кефир – утром или перед сном? Единого мнения нет, но есть бесспорный факт, что молочный напиток принесет больше, если выпить его, к примеру, за полчаса до еды. Рассмотрим все варианты.

Когда лучше пить кефир: утром или перед сном freepik.com

Если начать утро со стакана кефира – такая полезная привычка намного лучше стандартной чашки кофе или чая. Выпивая напиток на завтрак, вы получаете следующее: тонизируется нервная системы, просыпается аппетит, нормализуется обмен веществ, ускоряется работа желудочно-кишечного тракта, а также быстро избавляетесь от похмелья и ощущения жажды.

Когда лучше пить кефир: утром или перед сном freepik.com

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Перед сном также полезно выпивать кефир. Польза для организма вырежется в восстановление микрофлоры кишечника. Во время сна, когда в кишечник долгое время не поступает пища, влияние кисломолочных бактерий кефира максимально продолжительно и эффективно. Идет очистка от шлаков и токсинов, улучшается сон, и на утро сходить без затруднений в туалет.

Когда лучше пить кефир: утром или перед сном freepik.com

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Кому нельзя пить кефир? Данный молочный напиток не подходит для рациона людям, страдающих на гастрит повышенной кислотностью желудочного сока, язвой желудка, хронической диареи.

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