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Аквааэробика: польза фитнеса на воде, и кому нельзя заниматься

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Узнайте, кому противопоказаны занятия аквааэробикой .
Аквааэробика: польза фитнеса на воде, и кому нельзя заниматься
Аквааэробика: польза фитнеса на воде, и кому нельзя заниматься
https://www.instagram.com/akvaaerobika__/

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Аквааэробика – это особый вид фитнеса. Если посещать занятия на постоянной основе, то велика вероятность отлично поправить свое здоровье – сбросить лишний вес, зарядиться энергией, а также избавиться от целлюлита.

Фитнес на воде подходит также беременным женщинам.

Недавно Ivona рассказывала, что нужно брать в бассейн девушке, а сегодня рассмотрим пользу фитнеса на воде.

Аквааэробика: польза фитнеса на воде, и кому нельзя заниматься
Аквааэробика: польза фитнеса на воде, и кому нельзя заниматься
https://www.instagram.com/akvaaerobika__/
Если вам не сильно нравится спокойное времяпровождение в воде: пару заплывов туда и обратно и уже скучно, то вам стоит разнообразить свои походы в бассейн занятиями акваэробикой.

Данный фитнес всегда проходит в групповых занятиях с ритмичной музыкой. Если тренировка с утра – заряд хорошего настроения на день гарантирован.

Аквааэробика: польза фитнеса на воде, и кому нельзя заниматься
Аквааэробика: польза фитнеса на воде, и кому нельзя заниматься
freepik.com

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Из плюсов акваэробики, кроме пользы для вашей фигуры, хочется отметить тот факт, что благодаря упражнениям в воде – такие тренировки даются легче, после занятий нет той изматывающей усталости и болезненных ощущений, которые почти всегда сопутствуют интенсивной нагрузке в фитнес-зале.

Не всем категориям людей можно заниматься акваэробикой.

Аквааэробика: польза фитнеса на воде, и кому нельзя заниматься
Аквааэробика: польза фитнеса на воде, и кому нельзя заниматься
https://www.instagram.com/akvaaerobika__/

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Отказаться от занятий в воде нужно: если есть проблемы с циститом, наличие острых и хронических заболеваний мочеполовой сферы, при простудных заболеваниях. Также нельзя посещать бассейн тем, у кого есть проблемы с заболеваниями ревматического характера, с астмой, нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы.

Кстати, если у человека есть склонность к аллергическим реакциям, то ему категорически нельзя находится в хлорированной воде.  

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Теги: акваэробика
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Источник: Ivonа bigmir)net
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