Вчера, 18:45 Комментариев:0

Полезно для фигуры, приятно для желудка!.

Украинская певица GARZA - девушка загадочная и самобытная. Ее осознанный, здоровый и высокодуховный образ жизни проявляется во всем - в творчестве, увлечениях и личных отношениях. Артистка черпает силы из спорта и медитаций, вдохновляется природой и музыкой, получает удовольствие от кулинарии и, что стоит отметить, собственное вегетарианство считает важным этапом в познании себя.

Пища не должна управлять желудком, главное - это ментальная и душевная наполненность, - уверена GARZA.

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Поэтому специально для IVONA Анна (прим. - Анна Розумовська - настоящее имя певицы) поделилась своим любимым рецептом - вегетарианская паста c трюфелем.

Вегетарианская паста с трюфелем от певицы GARZA Пресс-служба

Все ингредиенты максимально благоприятны для нашей фигуры и при этом вкусно!

La Campofilone паста “Лингвини с трюфелем“

1. Отвариваем пасту 7 минут.

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2. Шампиньоны жарим до румяной корочки, добавляем порезанный кубиками авокадо и свежие листья базилика, посыпаем черным перцем и гималайской солью (по вкусу), добавляем отваренную пасту и оливковое масло с трюфелем.

3. Перемешиваем заготовленную массу 1 минуту и выкладываем на тарелочку, украшаем листиками базилика, паста готова!

Вегетарианская паста с трюфелем от певицы GARZA Пресс-служба

«На кухне я ощущаю себя не меньшим творцом, чем в студии звукозаписи. Здесь тоже можно миксовать, смешивать, выделять, играть - только звуки и ноты меняются на ингредиенты. Люблю сочинять новые блюда, даже несмотря на то, что многим кажется, что отказ от мяса - это катастрофа и не существует продуктов-заменителей. Уж поверьте, их огромное количество! - говорит Анна.

Вегетарианская паста с трюфелем от певицы GARZA Пресс-служба

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