14 мин назад Комментариев:0

Что такое кичари и как его приготовить?.

Ivona делится рецептом кичари - одного из главных блюд аюрведической кухни на основе риса басмати и гороха маш.

Аюрведа (от санскрита “знание жизни“) предполагает, что на качество здоровья и жизни человека можно воздействовать можно воздействовать через доши - жизненные силы. Питание по аюрведе выбирают, зависимости от того, какая доша преобладает в человеке. Кичари (кичри, кичди) - блюдо универсальное. Рис и маш прекрасно усваиваются организмом, обеспечивая организм необходимы количеством белка. Его употребляют в время монодиет и очистительных программ, а также просто как блюдо ежедневного употребления. Кроме питательной белковой основы в кичари кладут специи и овощи, обжаренные на топленом масле. Аюрведическое рагу обладает омолаживающими свойствами, заряжает энергией и бодростью, а также имеет неповторимый, пряный вкус. Если вы думали, что знаете о рисе все, непременно попробуйте кичари!

Кухня Аюрведы: Рецепт пряного рагу Кичари depositphotos.com

Как приготовить аюрведическое рагу кичари?

Читай также: Тыквенный суп-пюре: Рецепт ароматного супа по-индийски

1. Замочить маш в холодной воде на ночь.

2. Промыть рис и маш до прозрачной воды.

3. Разогреть масло в кастрюле, добавить лавровый лист, корицу, куркуму, черный перец, гвоздику и кардамон.

4. Тщательно перемешать масло со специями и пассеровать на среднем огне до появления аромата пряностей.

Кухня Аюрведы: Рецепт пряного рагу Кичари pinterest.com

Читай также: Паста Карбонара: классический рецепт итальянских спагетти

5. Вскипятить воду, залить ею масло со специями, добавить рис и горох. Перемешать.

6. Варить в открытой кастрюле 5 минут. Затем неплотно накрыть крышкой, и варить еще 20-25 минут на слабом огне до мягкости крупы и маша.

7. В блендере перебить имбирь, кокосовую стружку, соль и столовую ложку питьевой воды до однородности.

8. Влить кокосово-имбирную смесь в кичари за 5 минут до готовности.

Кухня Аюрведы: Рецепт пряного рагу Кичари depositphotos.com

При желании в кичари можно добавить свежую кинзу и/или лаймовый сок.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.