Кухня Аюрведы: Рецепт пряного рагу Кичари

Ivona делится рецептом кичари - одного из главных блюд аюрведической кухни на основе риса басмати и гороха маш.
Аюрведа (от санскрита “знание жизни“) предполагает, что на качество здоровья и жизни человека можно воздействовать можно воздействовать через доши - жизненные силы. Питание по аюрведе выбирают, зависимости от того, какая доша преобладает в человеке. Кичари (кичри, кичди) - блюдо универсальное. Рис и маш прекрасно усваиваются организмом, обеспечивая организм необходимы количеством белка. Его употребляют в время монодиет и очистительных программ, а также просто как блюдо ежедневного употребления. Кроме питательной белковой основы в кичари кладут специи и овощи, обжаренные на топленом масле. Аюрведическое рагу обладает омолаживающими свойствами, заряжает энергией и бодростью, а также имеет неповторимый, пряный вкус. Если вы думали, что знаете о рисе все, непременно попробуйте кичари!
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1. Замочить маш в холодной воде на ночь.
2. Промыть рис и маш до прозрачной воды.
3. Разогреть масло в кастрюле, добавить лавровый лист, корицу, куркуму, черный перец, гвоздику и кардамон.
4. Тщательно перемешать масло со специями и пассеровать на среднем огне до появления аромата пряностей.
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5. Вскипятить воду, залить ею масло со специями, добавить рис и горох. Перемешать.
6. Варить в открытой кастрюле 5 минут. Затем неплотно накрыть крышкой, и варить еще 20-25 минут на слабом огне до мягкости крупы и маша.
7. В блендере перебить имбирь, кокосовую стружку, соль и столовую ложку питьевой воды до однородности.
8. Влить кокосово-имбирную смесь в кичари за 5 минут до готовности.
При желании в кичари можно добавить свежую кинзу и/или лаймовый сок.
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