Если ваши домочадцы не любят блюда из тыквы, испеките им вкуснейшие пышные и сладкие оладьи по этому рецепту.

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Знаменитый шеф-повар, судья 10 сезона «МастерШеф», который выходит каждую субботу на СТБ, Владимир Ярославский поделился рецептом тыквенных оладий.

Даже в сочетании с обычной сметаной они удивят вас интересным необыкновенным вкусом. ⠀

Ингредиенты:

● 240 гр. очищенной тыквы

● 30 гр. репчатого лука (белого)

● 1 яйцо

● 25-30 гр. (1 ст. ложка) муки

● рубленая петрушка

● соль

● молотый перец

Приготовление:

1) Очищенную тыкву и лук, нарезаю небольшими кусочками, измельчаю их в блендере, но не до жидкой консистенции, а чтобы оставались кусочки с размером в 1/3 гречневого зерна.

Почему это важно? Потому что такие кусочки не пускают много сока, плюс текстура очень хорошо работает, когда жарим тыкву - так вкуснее. Очень рекомендую добавлять лук как обязательный элемент, без него совершенно не вкусно, пробовал не раз!

2) После измельчения добавляю яйцо, соль, перец, муку. Замесил тесто и дальше обжариваю один большой оладий на скороводе (у меня диаметр 26 см., как сковорода) или на блиннице с насадкой для оладий. Но мне на сковороде больше нравится, берите с антипригарным покрытием!

3) Обжариваю на среднем огне или даже чуть ниже минимум 4 минуты, чтобы хорошо все ингредиенты поджарились.

4) Когда оладий схватился на одной стороне, переворачиваю на другую с помощью широкой лопатки и также обжариваю до румяности. Так его не нужно допекать под крышкой.

После этого подаю оладьи: кладу лосось, козий сыр, свежий соус из йогурта с огурцом и эстрагоном, листья салата, яйцо пашот. Дома можно подать даже просто со сметаной.

Вкусного вам тыквенного сезона!

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