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Эти недорогие продукты помогут укрепить иммунитет

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Ivona расскажет, какие продукты нужно обязательно включить в свой рацион в зимний период для поддержки иммунной системы .
Эти недорогие продукты помогут укрепить иммунитет
Эти недорогие продукты помогут укрепить иммунитет
freepik.com

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Наше здоровье всегда требует поддержки, особенно нужно заботиться об укреплении иммунитета.

В период пандемии и наступивших холодов очень важно поддерживать иммунную систему. Считается, например, что корень имбиря очень помогает обезопасить свое здоровье, но вот только не каждый может позволить себе данный продукт.

Какие бюджетные продукты укрепляют иммунитет – читайте в нашем материале.

  • Куриные яйца

Эти недорогие продукты помогут укрепить иммунитет
Эти недорогие продукты помогут укрепить иммунитет
freepik.com
Яйца - самый популярный и полезный продукт, который богат на микроэлементы, витамины и аминокислоты. В куриных яйцах содержится витамин Е, А, В12, D, К. Кстати, витамин D благотворно влияет на состояние костей и зубов. Недавно Ivona рассказывала, в чем разница между белыми и коричневыми яйцами, а также о том, что ученые выяснили, сколько яиц можно съедать в день.

  • Квашеная капуста

Эти недорогие продукты помогут укрепить иммунитет
Эти недорогие продукты помогут укрепить иммунитет
freepik.com

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Интересный факт: квашеная капуста богата на витамин С, больше чем лимоны.  

Органические кислоты, придающие капусте тот самый кислый вкус, благотворно влияют на иммунитет, защищая нас от простудных заболеваний. В квашеной капусте много витаминов А, кальция, марганца и калия.  Учтите, что некоторые продавцы в погоне за большими выторгами изготовляют капусту быстрым способом – добавляя в нее уксус, поэтому обращайте внимание на состав. Лучше, конечно, квашеная капуста домашнего приготовления.

  • Льняные семена

Эти недорогие продукты помогут укрепить иммунитет
Эти недорогие продукты помогут укрепить иммунитет
freepik.com

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В составе льняных семян входят сразу три вида ценных полиненасыщенных жирных кислот (Омега-3, Омега-6 и Омега-9), витамины F, A, E, B, лецитин, селен (препятствует развитию опухолей, очищает организм от тяжелых металлов). 

Льняные семена продаются в разных по весу упаковках, начиная от 100 грамм. Эти маленькие семечки можно добавлять в овощные и фруктовые салаты, печенье, хлеб, в различную выпечку, жаренные мясные или рыбные блюда, в йогурт, кефир. Даже в некоторые коктейли доливают льняное масло.

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Теги: иммунитет, здоровье
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Источник: Ivonа bigmir)net

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