Какое количество яиц можно съесть на завтрак, и как часто .

Ученые выяснили, сколько яиц можно съедать в день freepik.com

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Сотрудники Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета провели исследования, где определили дневную норму употребления куриных яиц.

Данный эксперимент длился целых 34 года, в нем приняли участие 215 тысяч женщин и мужчин.

Все эти годы ученые питались разобраться, какое же количество яиц будет безопасно для приема пищи.

Ученые выяснили, сколько яиц можно съедать в день freepik.com

Таким образом, в ходе исследований, профессора пришли к заключению, что одно куриное яйцо не несет никакой опасности организму.

Для завтрака можно смело брать и два, и три яйца. Но включать их в свой рацион следует не чаще двух-трех раз в неделю.

Ученые выяснили, сколько яиц можно съедать в день freepik.com

Такое количество яиц не принесет вреда сердечно-сосудистой системе.

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Благодаря полезным свойствам этого натурального продукта улучшается состояние зубов, ногтей и волос. Также способствуют повышению настроения и благоприятно воздействуют на нервную систему.

Важно: яйца могут оказаться опасными для больных диабетом, они провоцируют развитие проблем с сердцем.

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