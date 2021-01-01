Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Медик назвал дату, когда коронавирус в Украине начнет сбавлять обороты

Комментариев: 0
Врач Тарас Жиравецкий дал прогноз, сколько еще продлится карантин в связи с коронавирусной инфекцией .
Медик назвал дату, когда коронавирус в Украине начнет сбавлять обороты
Медик назвал дату, когда коронавирус в Украине начнет сбавлять обороты
freepik.com

Читай также: Как поддержать человека с коронавирусом – советы эксперта

В интервью порталу tsn.ua главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий рассказал, когда коронавирус в Украине пойдет на спад. 

Первая волна была маленькой, где переболело 5-10% населения. Сейчас у нас вторая волна, которая началась практически в августе, и теоретически она должна достичь пика где-то в конце января — начале февраля. А следующие 5-6 месяцев мы будем наблюдать падение этой волны. Соответственно, будем опускаться вниз, то есть количество случаев и госпитализаций будет меньше, — предположил медик. 

Медик назвал дату, когда коронавирус в Украине начнет сбавлять обороты
Медик назвал дату, когда коронавирус в Украине начнет сбавлять обороты
freepik.com

Также врач спрогнозировал картину госпитализации в Украине на 2021 год. 

Сейчас мы поднимаемся, к середине лета будет спуск. Затем может быть так же, как и этим летом — ориентировочно два месяца легких, где будет мало случаев регистрироваться и меньше госпитализаций, а потом, где-то в середине августа, теоретически, должна прийти третья волна, где может переболеть 25-30% населения, - сказал Тарас Жиравецкий.

Медик назвал дату, когда коронавирус в Украине начнет сбавлять обороты
Медик назвал дату, когда коронавирус в Украине начнет сбавлять обороты
freepik.com

Читай также: Как правильно носить маску зимой

Специалист считает, что ситуация с COVID-19 продлится после лета 2021 года еще 6-8 месяцев. Следовательно, врач допускает, что в 2022 году коронавирус должен исчезнуть.  

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: коронавирус, covid 19
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь