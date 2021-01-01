Врач Тарас Жиравецкий дал прогноз, сколько еще продлится карантин в связи с коронавирусной инфекцией .

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В интервью порталу tsn.ua главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий рассказал, когда коронавирус в Украине пойдет на спад.

Первая волна была маленькой, где переболело 5-10% населения. Сейчас у нас вторая волна, которая началась практически в августе, и теоретически она должна достичь пика где-то в конце января — начале февраля. А следующие 5-6 месяцев мы будем наблюдать падение этой волны. Соответственно, будем опускаться вниз, то есть количество случаев и госпитализаций будет меньше, — предположил медик.

Медик назвал дату, когда коронавирус в Украине начнет сбавлять обороты freepik.com

Также врач спрогнозировал картину госпитализации в Украине на 2021 год.

Сейчас мы поднимаемся, к середине лета будет спуск. Затем может быть так же, как и этим летом — ориентировочно два месяца легких, где будет мало случаев регистрироваться и меньше госпитализаций, а потом, где-то в середине августа, теоретически, должна прийти третья волна, где может переболеть 25-30% населения, - сказал Тарас Жиравецкий.

Медик назвал дату, когда коронавирус в Украине начнет сбавлять обороты freepik.com

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Специалист считает, что ситуация с COVID-19 продлится после лета 2021 года еще 6-8 месяцев. Следовательно, врач допускает, что в 2022 году коронавирус должен исчезнуть.

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