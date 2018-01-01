Не видитесь на фальсификат: как распознать ненатуральный мед
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Прежде, чем научиться выбирать мед, нужно разобраться какой он бывает.
Натуральный мед – это нектар, прошедший переработку организмом пчелы. Важно отметить, что если вместо нектара пчела использует другие выделения растений (падь), то такой мед уже относится к частично натуральному.
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Падевый – низкосортный вид меда, хоть и содержит полезные вещества как натуральный, у него есть немало минусов. К примеру, он может быстро скиснуть или забродить. Падевый мед темный, на запах он менее ароматный, а бывает так что и вовсе отсутствует аромат.
Покупатель может легко столкнуться с ненатуральным или с некачественным медом в связи с тем, что при его изготовлении допускаются ошибки или махинации в производстве. Виноваты в этом продавцы, либо пчеловоды.
Бывает также искусственный мед, его производят, например, в результате выпаривания сока:
- Дыни;
- Арбуза;
- Винограда.
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Среди ненатурального меда встречаются следующие варианты:
- Сахарный мед
Это тот случай, когда пчелы вскармливаются сахарным сиропом. У сахарного меда нет яркого аромата, терпкости, зачастую у него желеобразная консистенция.
- Незрелый или разбавленный мед
В таком меде превышена допустима норма воды. Мед не будет долго хранится, вскоре после покупки он испортится, закристаллизуется. Также на его поверхности встречается пена.
- Мед с добавками
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Хитрые производители, чтобы придать ненатуральному меду натуральный вид, грешат добавлять всякие добавки по типу крахмала, муки, мела, желатина, и бывают случаи песка, опилок. Такая масса точно не будет однородной.
- «Больной» мед
Различить такой мед можно исключительно в лаборатории. Пчеловоды кормят нездоровых пчел антибиотиками, ну из этого, конечно, никак не получится хороший полезный продукт. Дабы не попасться на такой «больной» мед, выбирайте знакомых пасечников, которым доверяете, в магазине и на ярмарке просите сертификат качества.
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