Энергия на весь день: 5 полезных соков на завтрак
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Чтобы быстрее проснуться, ощутить легкость и быть бодрым весь день – выпивайте на завтрак натуральный сок.
Предлагаем вам на выбор пять полезных видов соков, которые легко приготовить в домашних условиях.
- Сок из свеклы
- Зеленые соки
Зеленые соки можно приготовить так: капуста/шпинат, петрушка, яблоко, лимон, огурец и сельдерей. Такой «коктейль» стопроцентно обеспечит вас энергией.
- Апельсиново-морковный сок
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В период пандемии особенно важно поддерживать иммунитет, поэтому для иммунной системы рекомендуем апельсиново-морковный сок. В таком напитке большое содержание магния и цинка.
- Сок из сельдерея
Сок из сельдерея помогает организму в очищении печени. Как известно, в сельдерее практически отсутствуют калории. Лучшего всего такой сок выпивать через 15-30 минут после пробуждения или основного приема пищи.
- Лимонно-имбирный сок
Также среди свежевыжатых соков рекомендуется томатный, яблочный и грейпфрутовый сок.
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