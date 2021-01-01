Также медик заявила о том, что у людей бессимптомным протеканием коронавируса могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем .

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В интервью порталу «Главком» главный врач киевской больницы №4 Татьяна Мостепан рассказала, с какими болезнями сталкиваются те, кто перенес эту болезнь бессимптомно.

Тем, кто в начале рассказывали о якобы бессимптомности болезни, и у них вообще якобы все хорошо, я тогда еще сказала, что рано об этом говорить. Действительно, мы видим статьи о том, что некоторые из тех, кто бессимптомно перенес эту болезнь, через месяц наблюдают миокардиты, у кого страшные головные боли или подагра, а у других — проблемы с почками, - отметила медик.

Врач рассказала, могут ли переносящие бессимптомно COVID-19 заразиться повторно freepik.com

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Татьяна Мостепан считает, что существует реальный риск повторного заражения коронавирусной инфекцией, во второй раз иммунная система может уже не справиться.

Мы видели несколько случаев, когда больной как будто выздоровел, но через три недели снова заболел. А были люди, которые в мае переболели, а сейчас снова болеют, — заявила врач.

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