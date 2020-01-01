От чего нужно избавиться в спальне, чтобы хорошо спать и высыпаться
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Как известно, хороший и спокойный сон очень важен для общего состояния здоровья и организма.
Самое лучшее место в квартире для сна – это, бесспорно, спальня. Но, бывает так, что из-за некоторых вещей в этой комнате, мы не можем нормально уснуть и насладиться крепким сном.
Ivona расскажет, какие вещи желательно вынести из спальни, чтобы обеспечить себе отличный сон.
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Причиной бессонницы может послужить телевизор. Любимые сериалы и телепередачи лучше смотреть в другой комнате. Синий свет от телевизора сигнализирует нашему мозгу сохранять состояние бодрствования и мешает погрузиться в глубокий сон.
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