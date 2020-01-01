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От чего нужно избавиться в спальне, чтобы хорошо спать и высыпаться

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Какие атрибуты домашнего обихода нужно вынести из спальни .
От чего нужно избавиться в спальне, чтобы хорошо спать и высыпаться
От чего нужно избавиться в спальне, чтобы хорошо спать и высыпаться
freepik.com

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Как известно, хороший и спокойный сон очень важен для общего состояния здоровья и организма. 

Самое лучшее место в квартире для сна – это, бесспорно, спальня. Но, бывает так, что из-за некоторых вещей в этой комнате, мы не можем нормально уснуть и насладиться крепким сном.

Ivona расскажет, какие вещи желательно вынести из спальни, чтобы обеспечить себе отличный сон. 

От чего нужно избавиться в спальне, чтобы хорошо спать и высыпаться
От чего нужно избавиться в спальне, чтобы хорошо спать и высыпаться
freepik.com
Многие хозяйки любят держать дома комнатные растения, но спальня – не подходящее место для горшков с цветками. Дело в том, что некоторые цветы выделают ферменты, не позволяющие мозгу расслабиться, и это негативно отражается на сне. Иногда от цветочного запаха может возникнуть головная боль и дискомфорт.

От чего нужно избавиться в спальне, чтобы хорошо спать и высыпаться
От чего нужно избавиться в спальне, чтобы хорошо спать и высыпаться
freepik.com

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Причиной бессонницы может послужить телевизор. Любимые сериалы и телепередачи лучше смотреть в другой комнате.  Синий свет от телевизора сигнализирует нашему мозгу сохранять состояние бодрствования и мешает погрузиться в глубокий сон. 

От чего нужно избавиться в спальне, чтобы хорошо спать и высыпаться
От чего нужно избавиться в спальне, чтобы хорошо спать и высыпаться
freepik.com
Рекомендуется учитывать в интерьере спален - «спокойные» картины. Тематические полотна пейзажей и абстрактных изображений неярких тонов положительно влияют на человека. Чего не скажешь об изображениях с обнаженной натурой, такие картинки негативно влияют на сон. 

От чего нужно избавиться в спальне, чтобы хорошо спать и высыпаться
От чего нужно избавиться в спальне, чтобы хорошо спать и высыпаться
freepik.com

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Теги: сон, спальня
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Источник: Ivonа bigmir)net

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