Ivona рассказывает способы определение качества рыбы, а также, как правильно ее разморозить перед приготовлением .

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К сожалению, определить качество рыбы в замороженном виде не так легко.

Но если знать на, что обращать внимание – это обезопасит вас от неудачных покупок.

Использование полифосфатов

Как определить качество замороженной рыбы pixabay.com

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Недобросовестные производители ради наживы и увеличения заработка, добавляют в рыбу воду. Они используют химикаты – полифосфаты, способствующие увеличивать вес. Обращайте внимание сколько на рыбе льда, если корка будет толстой, то это плохой признак. Важно смотреть на блеск замороженной рыбы, в плохом продукте вы увидите неестественный глянцевый блеск – значит в ней наверняка содержатся полифосфаты.

Двойная заморозка

Как определить качество замороженной рыбы pixabay.com

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Качество рыбы также зависит от продавцов, бывает так, что они ее замораживают ее дважды, чего категорически делать нельзя! Такой процесс влияет на качество. Тусклая кожица и загнутый хвост – признаки повторной заморозки. Рыбы не должны быть деформированы и слипаться друг с другом. У таких рыб будет характерный неприятный запах.

Глазирование рыбы

Как определить качество замороженной рыбы pixabay.com

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Популярный способ заморозки рыбы – глазирование. Корочка льда должна быть очень тонкой. Глазурь должна быть прочной и не должна отставать после постукивания по ней. Хорошо, когда рыба в упаковке, значит там есть данные о товаре – срок годности, вид заморозки и так далее. Но вот честно ли все там написано – большой вопрос. Верить на слово производителям сейчас, увы, нельзя. Но бесспорно может попасться качественный продукт.

Как правильно размораживать рыбу

Замороженную рыбу нужно размораживать в холодильнике, можно оставить ее на ночь на самой нижней полке. Качественная растаявшая рыба будет плотной, не сухой. Если при надавливании много вытечет воды, то стопроцентно ее накачали вышеупомянутые полифосфатами.

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