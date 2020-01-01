Ivona расскажет, куда украинские туристы могут слетать в путешествие в период: ноябрь-декабрь 2020 года .

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В потоке новостей о коронавирусе, спешим вам сообщить, что в некоторых континентах ситуация становится лучше, в сравнении с европейскими странами.

Ivona выяснила у турагенств, какие страны в ноябре-декабре будут принимать туристов.

Путешественники могут запланировать свой отпуск в следующих странах: Египет, Мальдивы, Дубай, Южная Африка, Турция, Танзания, Доминикана, Тунис и Чили. О некоторых местах расскажем подробнее.

Какие туристические страны украинцы могут посетить в период пандемии freepik.com

Южная-Африканская республика

На днях президент ЮАР Сирил Рамафос сообщил, что их страна готова принимать туристов. Главное условие для отдыхающих - ПЦР-тест на Covid-19, данные должны быт получены за 72 часа до прибытия в ЮАР. В случае, если у вас обнаружится коронавирус, вас отправят на карантин за ваш счет.

Какие туристические страны украинцы могут посетить в период пандемии https://www.instagram.com/cityofdurban/

Чили

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Страна в Южной Америке также открывается для туристов. Первые путешественники смогут попасть в Чили уже 23 ноября. Требования к путешественникам такие же, как во многих других странах – наличие теста на Covid-19, но вдобавок каждый должен установить специальное приложение – местные власти будут контролировать ваше состояние здоровья, а также отслеживать ваше перемещение. На данный момент, в Чили действует комендантский час, масочный режим и социальная дистанция.

Какие туристические страны украинцы могут посетить в период пандемии https://www.instagram.com/explore

Кстати, недавно Ivona рассказывала, где встретить Новый 2021 год, в какие места можно поехать в Украине и куда отправиться за границу. Кроме этого, делились актуальной информацией, где провести зимние каникулы украинцам, которые любят горы, лыжи или сноуборд.

Какие туристические страны украинцы могут посетить в период пандемии freepik.com

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