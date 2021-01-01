Санта-Клаус из Лапландии открыл рождественский сезон онлайн

Санта Клаус с эльфами впервые провел открытие с помощью прямой трансляции .

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Несмотря на пандемию, все дети и взрослые с нетерпением ждут праздничного настроения и перемен. Впереди Украину ждут Католическое Рождество – 25 декабря, Новый год 31 декабря, и Православное Рождество - 7 января.

Ну и какой же праздник без главных представителей зимней сказки – Санта Клауса и его эльфов. Эти персонажи существует на самом деле, и проживают они в Финляндии в поселке Рованиеми. Кстати, по информации туроператоров – сезон посещения Лапландии и усадьбы Санта Клауса не отменятся, пока что карантин не стал камнем преткновения. Но для желающих отправиться в Финляндию, стоит проконсультироваться с турагентствами.

В ноябре Санта-Клаус официально открыл рождественский сезон. С учетом нынешней ситуации, сделал он это онлайн.

Мои дорогие друзья, приветствую всех вас с моего родного города Рованимеми за полярным кругом. Этот год был сложным, и кажется, нам всем придется жить с пандемией еще некоторое время. В любом случае, Рождество очень ожидаемый период года, особенно для детей, которые хотят увидеть чудо. Часто у меня люди спрашивают, чем для меня является Рождество. Я хочу, чтобы в этому году, Рождество для каждого стало временем релакса и счастливым праздником. Возможно, мы не можем остановить пандемию, но ничто не запретит нам наслаждаться самым волшебным временем года. Поэтому сегодня я официально открываю рождественский сезон. Счастливого рождества всем!

Также вы можете посмотреть видео с торжественного открытия.

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