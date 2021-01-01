Узнайте, что делать, если у вас появились симптомы коронавирусной инфекции в отпуске за границей .

Отпуск во время пандемии: что делать, если заболел COVID-19 за границей freepik.com

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Несмотря на пандемию, все равно есть ряд стран, которые ждут туристов. Но, насколько безопасно отправляться в такие путешествия, рассказали эксперты в эфире программы “Ранку з Україною“ на телеканале “Украина“

Серьезное внимание уделяют именно безопасности и санитарии туристов, потому что страны заинтересованы в туризме, заинтересованы в доходах и делают все возможное. В большинстве стран, которые принимают наших туристов, я имею в виду страны массового туризма, такие как Египет, Турция, существует государственная программа, она обеспечивает туристов бесплатным лечением COVID-19, - поделился председатель всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха.

Отпуск во время пандемии: что делать, если заболел COVID-19 за границей freepik.com

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Только вот, если вы заразились коронавиурсом в отпуске, то лечение будет длиться больше чем сам тур. Главное, не экономить на страховке, иначе вам придется взять на себя дополнительные расходы на пребывание в стране и билет для возвращения домой. В данный период большинство страховых агентств Украины предлагают различные пакеты страхования для туристов.

У нас есть три продукта. Программа А, В и С. Программа А – это минимальная программа, которая предусматривает медицинские расходы. Программа В – в два раза дороже программы А, но она дополнительно предусматривает +15 дней после окончания договора страхования пребывания в стационаре, если это необходимо, и возвращения туриста уже за счет страховой компании, – рассказал председатель правления страховой компании Мирослав Бойчин.

Отпуск во время пандемии: что делать, если заболел COVID-19 за границей freepik.com

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Важно:

Программа С предусматривает компенсации расходов на питание, лечение и проживание, если турист прилетел в страну, такую ​​как Объединенные Арабские Эмираты, и его поместили на обсервацию в отдельный отель возле аэропорта.

Отпуск во время пандемии: что делать, если заболел COVID-19 за границей freepik.com

Совет:

Перед покупкой тура, уточните все подробно о страхование на случай коронавируса у вашего турагента. Если таки почувствовали симптомы COVID-19, первое, что вы должны сделать – это позвонить по номеру телефона указанному в страховом полюсе.

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