Проверьте этот список симптомов, возможно вы уже переболели COVID-19.

5 признаков того, что вы уже переболели коронавирусом freepik.com

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Человек, например, мог переболеть бессимптомно, или же принять свое плохое самочувствие за простудное заболевание или грипп.

Напомним, что на данный момент известны самые распространенные симптомы коронавирусной инфекции: высокая температура, отсутствие обоняния и вкуса, кашель, одышка, ощущение сдавленности в груди и общая усталость. Если у вас есть жалобы на эти симптомы – обязательно обращайтесь к своему семейному врачу.

Кстати, ранее Ivona рассказывала в каких случаях, кроме COVID-19, пропадает обоняние.

5 признаков того, что вы уже переболели коронавирусом freepik.com

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Рассмотрим, какие бывают признаки коронавируса у тех, кто перенес болезнь практически бессимптомно:

Если у вас пропал запах и вкус - это один из главных симптомов коронавируса.

У вас появился насморк, боль в горле и заложенность носа. Медики пришли к выводу, что такие жалобы могут указывать на легкий случай COVID-19, но поскольку это очень похоже на простуду или аллергию, большинство людей не придают этому значение.

Третий признак коронавируса – боль в животе и диарея.

Четвертое – легкий конъюнктивит. Он мог проявляться жжением в области глаз, нагноением, зудом и покраснением.

Вы ощущаете слабость и усталость. Обращайте внимание на эти признаки в том случае, если они являются непривычными.

5 признаков того, что вы уже переболели коронавирусом freepik.com

Важно понимать: при любом контакте с зараженным COVID-19, шансы, что вы тоже переболели увеличиваются.

Все вышеперечисленные симптомы не гарантируют на 100 %, что вы действительно перенесли вирус – врачи рекомендуют сдать тест на антитела. Анализ вам точно скажет, болели ли вы.

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