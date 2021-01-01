Ученые рассказали, при каких заболеваниях чаще всего человек чувствует боль в горле, и является ли это симптомом коронавирусной инфекции .

Чем отличается боль в горле при простуде и COVID-19 freepik.com

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Издание Times of India опубликовало экспертное мнение индийских ученых, которые рассказали, как отличить коронавирус от сезонной простуды.

Напомним, что главные симптомы COVID-19 - кашель, температура, усталость и потеря обоняния. Кстати, ранее Ivona писала в каких случаях еще пропадает обоняние.

Чем отличается боль в горле при простуде и COVID-19 freepik.com

Болевые ощущения в горле могут быть следствием самых разнообразных заболеваний. Боль при глотании, сухость и першение может спровоцировать не только инфекция или вирус, но сухой воздух.

Times of India сообщает, что боль в горле - один из самых непопулярных симптомов COVID-19, обращайте внимание и на другие симптомы, если их нет, значит не стоит себя накручивать, что у вас коронавирус.

Чем отличается боль в горле при простуде и COVID-19 freepik.com

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Индийские ученые пришли к следующему выводу: болевое ощущение может возникнуть в момент проникновения любого вируса через мембраны горла и носа, что вызывает характерную реакцию - опухание. К таким болезненным ощущениям относится диагноз – фарингит. Как правило, с этим сталкиваются люди, заболевшие на респираторные заболевания.

Чем отличается боль в горле при простуде и COVID-19 freepik.com

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Стоит отметить важный момент, если отсутствуют еще какие-то характерные симптомы, кроме боли в горле, то велика вероятность, что вы столкнулись с ОРВИ, а также, это может быть причиной аллергии, ангины и других заболеваний.

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