Ivona рассказывает о самых распространенных болезнях в зимний сезон .

Грипп и простуда

Зимой простудные заболевания легко передаются, поскольку общий уровень иммунной системы снижается из-за отсутствия солнечного света. В холодное время года многие находятся в помещении, следовательно, у людей идет более близкий контакт, а это влияет на распространение и передачу инфекции и вирусов.

Сердечные приступы

Какие болезни провоцирует холодное время года freepik.com

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Ученые Лундского университета из Швеции считают, что в морозная погода увеличивает количество сердечных приступов. Организм остро ощущает холода, ограничивая поверхностные кровеносные сосуды. Из-за этого идет снижение тепла кожи, возникает дрожь и учащается пульс, в итоге сердце получает дополнительную нагрузку.

Увеличение веса

Довольно-таки частая проблема со здоровьем в зимний период. В первую очередь это обусловлено дефицитом солнечных лучей. Когда света достаточно, он проникает через кожу и достигает расположенных под ней жировых клеток, заставляя их липидные частицы уменьшаться в размере. В холодную же погоду, в несолнечные дни, человек накапливает жир.

Астма

Какие болезни провоцирует холодное время года freepik.com

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С астмой сталкиваются, как дети, так и взрослые. В зимние время года трудно контролировать астму – из-за холодного сухого воздуха может раздражаться и появляться спазм внутренних мышц. Зимой человек чаще болеет простудными заболеваниями, бывают даже случаи инфекции органов грудной клетки, такие осложнения провоцируют опасность для приступов астмы.

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