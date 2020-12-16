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Как повысить уровень гемоглобина в крови

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Узнайте, какие сигналы организма оповещают о проблеме уровня гемоглобина в крови.
Как повысить уровень гемоглобина в крови
Как повысить уровень гемоглобина в крови
freepik.com

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Только анализ крови вам сможет показать точную картину состояния уровня гемоглобина.

Для полноценной жизни и отсутствия упадка сил, вам необходимо быть уверенными в том, что ваш уровень гемоглобина в норме.

Можно отметить следующие симптомы, оповещающие о проблемах уровня гемоглобина: чувствуете упадок сил, накрывает усталость без веских на то причин, повышенная утомляемость даже при несложных нагрузках, ломкость ногтей и выпадение волос, пониженные показатели давления.

Как повысить уровень гемоглобина в крови
Как повысить уровень гемоглобина в крови
freepik.com

Как же можно повлиять на нормализацию уровня гемоглобина? Самый простой способ – изменить привычный рацион питания. Добавьте в свое меню ароматные гранаты, старайтесь выбирать органические продукты, в их составе не будет сахара. Кстати, недавно Ivona рассказывала, как гранат влияет на наш организм.

Также не забывайте о полезности меда, этот натуральный продукт помогает укрепить иммунитет и дает ощущения бодрости всему организму.

Как повысить уровень гемоглобина в крови
Как повысить уровень гемоглобина в крови
freepik.com

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Самый подходящий овощ для крови – свекла, овощ богат на необходимое количество железа. Кроме того, рацион питания стоит разнообразить: в зимнее время - картошкой, яблоками, орехами, хурмой. А летом – абрикосами, арбузом и кабачками.

Отметим, что для полноценного усвоения железа требуются продукты-источники витамина С.

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Теги: кровь, гемоглобин
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Источник: Ivonа bigmir)net

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