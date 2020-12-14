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Доктор Комаровский рассказал о бесплатных способах защиты иммунитета

Комментариев: 1
Врач-педиатр Евгений Комаровский на своем YouTube-канал рассказал в каких случаях народные противопростудные средства не помогают .
Доктор Комаровский рассказал о бесплатных способах защиты иммунитета
Доктор Комаровский рассказал о бесплатных способах защиты иммунитета
фото из соцсетей

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В одном из своих недавних эфиров Комаровский резко прошелся по волшебным витаминам и пилюлям для поднятия иммунитета. Медик считает, что все препараты с этикетками «для иммунитета» – просто маркетинг.

Доктор Комаровский рассказал о бесплатных способах защиты иммунитета
Доктор Комаровский рассказал о бесплатных способах защиты иммунитета
freepik.com

Даже популярные в народе лук, чеснок, хрен и прочее не панацея. Доктор отметил, что, если человек круглосуточно находится  у телевизора, а также поедает килограммами фастфуд, то никакой чеснок не даст поддержку иммунной системе.

Что же советует специалист: правильно питаться, сбалансировано и вкусно, не бросаясь из крайности в крайность. 

Доктор Комаровский рассказал о бесплатных способах защиты иммунитета
Доктор Комаровский рассказал о бесплатных способах защиты иммунитета
freepik.com

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Для стойкости иммунитета от бактерий и вирусов, важно заниматься физическими нагрузками, чаще улыбаться, водить детей в школу и сады, и непременно гулять, много – не менее 3-4 часов в день в любую погоду. И одеваться теплее!

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Теги: Доктор Комаровский, иммунитет
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  14.12.2020, 15:39
Оценка:  0
гость
самое главное улыбаться!!)))))) Надо добавить ... Улыбаться в зеркало скаля зубы!!!! ... забыл Комаровский добавить что при этом форточку открыть иначе улыбка будет не такая эффективная....
Интересно на кого рассчитан это трэш ?
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