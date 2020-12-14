Доктор Комаровский рассказал о бесплатных способах защиты иммунитета
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В одном из своих недавних эфиров Комаровский резко прошелся по волшебным витаминам и пилюлям для поднятия иммунитета. Медик считает, что все препараты с этикетками «для иммунитета» – просто маркетинг.
Даже популярные в народе лук, чеснок, хрен и прочее не панацея. Доктор отметил, что, если человек круглосуточно находится у телевизора, а также поедает килограммами фастфуд, то никакой чеснок не даст поддержку иммунной системе.
Что же советует специалист: правильно питаться, сбалансировано и вкусно, не бросаясь из крайности в крайность.
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Для стойкости иммунитета от бактерий и вирусов, важно заниматься физическими нагрузками, чаще улыбаться, водить детей в школу и сады, и непременно гулять, много – не менее 3-4 часов в день в любую погоду. И одеваться теплее!
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Интересно на кого рассчитан это трэш ?