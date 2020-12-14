Врач-педиатр Евгений Комаровский на своем YouTube-канал рассказал в каких случаях народные противопростудные средства не помогают .

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В одном из своих недавних эфиров Комаровский резко прошелся по волшебным витаминам и пилюлям для поднятия иммунитета. Медик считает, что все препараты с этикетками «для иммунитета» – просто маркетинг.

Доктор Комаровский рассказал о бесплатных способах защиты иммунитета freepik.com

Даже популярные в народе лук, чеснок, хрен и прочее не панацея. Доктор отметил, что, если человек круглосуточно находится у телевизора, а также поедает килограммами фастфуд, то никакой чеснок не даст поддержку иммунной системе.

Что же советует специалист: правильно питаться, сбалансировано и вкусно, не бросаясь из крайности в крайность.

Доктор Комаровский рассказал о бесплатных способах защиты иммунитета freepik.com

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Для стойкости иммунитета от бактерий и вирусов, важно заниматься физическими нагрузками, чаще улыбаться, водить детей в школу и сады, и непременно гулять, много – не менее 3-4 часов в день в любую погоду. И одеваться теплее!

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