Как правильно носить маску, чтобы не спровоцировать появление на лице угревой сыпи
Узнайте, что рекомендуют врачи-дерматологи для снижения вероятности неприятного последствия от ношения масок .
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В период карантина приходится постоянно носить маску, только вот это защитное средство от длительного ношения может вызвать раздражение — маскне.
Многие сейчас сталкиваются не только с проблемой затруднительного дыхания, но и угревой сыпью, появляющаяся на лице от длительного соприкосновения маски с кожей.
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Как же снизить вероятность появления сыпи? Врачи-дерматологи дали несколько советов:
- Маску следует регулярно менять. Срок одноразовой маски, купленной в аптеке, - 2 часа. Только в этот период времени она максимально вас защищает. Если у вас маска многоразовая – не забывайте ее стирать ежедневно.
- Не стоит носить маску и днем, и ночью. Маску не обязательно носит на улице, лучше дышите свежим воздухом.
- Чистите зубы два раза в день и ополаскивайте полость рта. Так вы не дадите скапливаться вредным бактериям.
- Храните маску правильно! Если вы носите защитное средство в кармане или в сумке, оно автоматически перестанет выполнять свои защитные функции и становится рассадником заразы.
- Чаще умывайтесь или протирайте лицо влажной салфеткой – это поможет не скапливать пот под маской. Иначе, есть риск, создания среды для развития всяких кожных раздражений вплоть до серьезных заболеваний.
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