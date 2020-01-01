ТОП-10 лучших салатов ко Дню святого Валентина

И у вашей половинки не возникнет сомнений, что сделано с любовью!

День святого Валентина не обязательно отмечать в ресторане. Куда лучше приготовить дома вкусный салатик, его любимое блюдо и устроить дома романтический ужин (обед), где вам уютно и комфортно. К тому же даже дома можно побаловать свою половинку блюдами, ничуть не уступающими высокой кухни. Ivona собрала для вас топ вкуснейших (и легких) салатов для незабываемого романтического ужина на 14 февраля.

Рецепты салатов на День святого Валентина

Такой салат станет приятным сюрпризом не только на романтическом ужине, но и для раннего обеда или завтра на День святого Валентина. В его пользу говорит все: он несложен в приготовлении, хорошо усваивается и не оставляет тяжести в желудке. К тому же его внешний вид навевает особую, праздничную атмосферу.

Вкусный салат для романтического ужина - Легкий салат с яйцом-пашот pinterest.com

Салат с мидиями и апельсинами для любителей необычных сочетаний

Морепродукты - желанные гости на столе во время романтического ужина из-за их полезных свойств и, конечно же, божественного вкуса. Если вы и ваша половинка не боитесь экспериментов и любите новые вкусовые сочетания, салат с мидиями и апельсинами создан специально для вас!

Вкусный салат для романтического ужина - Салат с мидиями и апельсинами pinterest.com

Бессмертная классика, которая может и просто разнообразить ваш романтический ужин наряду с другими салатами и закусками, а может стать и основным блюдом. Такой салат не только сытен, но и полезен, к тому же оставляет волю для вашей фантазии в подаче, заправках и пр.

Вкусный салат для романтического ужина - Салат-гриль с курицей и авокадо pinterest.com

Итальянцы как никто другой знают толк в любви и вкусной еде. Поэтому блюдо с итальянскими нотками придаст пикантности ужину на День святого Валентина. Салат “Пармиджано“ легкий, как сама любовь, и покоряет с первых кусочков, как сама страсть.

Вкусный салат для романтического ужина - Салат "Пармиджано" pinterest.com

В сбалансированных и волнующих вкусах не отстают от итальянцев и французы со своим пленительным и крайне аппетитным салатом “Нисуаз“. Сложная вкусовая и ароматическая пирамида раскрывается в нем с первых секунд, и оставляет за собой лишь приятное послевкусие, блаженное ощущение сытости и никакой тяжести в желудке.

Вкусный салат для романтического ужина - Салат "Нисуаз" pinterest.com

Богатый сладко-соленый вкус этого салата прекрасно дополнит обильный ужин или послужит в качестве закуски к игристым или легким белым винам. Благодаря приятной кислинке клюквы, сочетание груш с сыром не приедается, делая каждый кусочек салата все более желанным.

Вкусный салат для романтического ужина - Салат из груш с сыром pinterest.com

Вариация на тему классического “Цезаря“. Хотя у этого салата есть, в отличие от своего известного предка, огромное преимущество: его нужно подавать на стол во время романтического ужина, а значит, кроме вкуснейшей заправки, куриный салат с домашними гренками будет приправлен вашей искренней и нежной заботой и любовью.

Вкусный салат для романтического ужина - Куриный салат с домашними гренками pinterest.com

В народе его еще называют “хлебный салат“. Еще один итальянец в нашем списке, который знает толк в том, как сделать вам безумно вкусно.

Вкусный салат для романтического ужина - Итальянский салат "Панцанелла" pinterest.com

Праздник праздником, а диета неумолима. И тут уже задача посложнее: как сделать и вкусно, и низкокалорийно? Этот салат разрешит вашу дилемму. Также он прекрасно подойдет для романтического ужина, если вы и/или ваш партнер - поклонники здорового образа жизни, или являетесь веганами или вегетарианцами.

Вкусный салат для романтического ужина - Диетический овощной салат с медово-горчичной заправкой pinterest.com

Быстро. Вкусно. А главное - просто. Данный салат - прекрасный пример того, как из простых продуктов, которые можно купить в любом магазине в любое время суток, получается если не кулинарный шедевр, то хотя бы запоминающийся ни с чем несравнимый салат. В хорошем смысле этого слова, конечно.

Вкусный салат для романтического ужина - Быстрый куриный салат с копченой курицей и помидорами pinterest.com

Ранее мы предлагали готовое меню романтического ужина на День святого Валентина.

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