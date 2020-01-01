ТОП-10 лучших салатов ко Дню святого Валентина
День святого Валентина не обязательно отмечать в ресторане. Куда лучше приготовить дома вкусный салатик, его любимое блюдо и устроить дома романтический ужин (обед), где вам уютно и комфортно. К тому же даже дома можно побаловать свою половинку блюдами, ничуть не уступающими высокой кухни. Ivona собрала для вас топ вкуснейших (и легких) салатов для незабываемого романтического ужина на 14 февраля.
Рецепты салатов на День святого Валентина
Такой салат станет приятным сюрпризом не только на романтическом ужине, но и для раннего обеда или завтра на День святого Валентина. В его пользу говорит все: он несложен в приготовлении, хорошо усваивается и не оставляет тяжести в желудке. К тому же его внешний вид навевает особую, праздничную атмосферу.
- Салат с мидиями и апельсинами для любителей необычных сочетаний
Морепродукты - желанные гости на столе во время романтического ужина из-за их полезных свойств и, конечно же, божественного вкуса. Если вы и ваша половинка не боитесь экспериментов и любите новые вкусовые сочетания, салат с мидиями и апельсинами создан специально для вас!
Бессмертная классика, которая может и просто разнообразить ваш романтический ужин наряду с другими салатами и закусками, а может стать и основным блюдом. Такой салат не только сытен, но и полезен, к тому же оставляет волю для вашей фантазии в подаче, заправках и пр.
Итальянцы как никто другой знают толк в любви и вкусной еде. Поэтому блюдо с итальянскими нотками придаст пикантности ужину на День святого Валентина. Салат “Пармиджано“ легкий, как сама любовь, и покоряет с первых кусочков, как сама страсть.
В сбалансированных и волнующих вкусах не отстают от итальянцев и французы со своим пленительным и крайне аппетитным салатом “Нисуаз“. Сложная вкусовая и ароматическая пирамида раскрывается в нем с первых секунд, и оставляет за собой лишь приятное послевкусие, блаженное ощущение сытости и никакой тяжести в желудке.
Богатый сладко-соленый вкус этого салата прекрасно дополнит обильный ужин или послужит в качестве закуски к игристым или легким белым винам. Благодаря приятной кислинке клюквы, сочетание груш с сыром не приедается, делая каждый кусочек салата все более желанным.
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Вариация на тему классического “Цезаря“. Хотя у этого салата есть, в отличие от своего известного предка, огромное преимущество: его нужно подавать на стол во время романтического ужина, а значит, кроме вкуснейшей заправки, куриный салат с домашними гренками будет приправлен вашей искренней и нежной заботой и любовью.
В народе его еще называют “хлебный салат“. Еще один итальянец в нашем списке, который знает толк в том, как сделать вам безумно вкусно.
Праздник праздником, а диета неумолима. И тут уже задача посложнее: как сделать и вкусно, и низкокалорийно? Этот салат разрешит вашу дилемму. Также он прекрасно подойдет для романтического ужина, если вы и/или ваш партнер - поклонники здорового образа жизни, или являетесь веганами или вегетарианцами.
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Быстро. Вкусно. А главное - просто. Данный салат - прекрасный пример того, как из простых продуктов, которые можно купить в любом магазине в любое время суток, получается если не кулинарный шедевр, то хотя бы запоминающийся ни с чем несравнимый салат. В хорошем смысле этого слова, конечно.
Ранее мы предлагали готовое меню романтического ужина на День святого Валентина.
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