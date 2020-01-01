Готовое меню из блюд на любой вкус, которые заставят вашего партнера влюбиться в вас по-новому!

Меню на День святого Валентина лучше спланировать заранее, чтобы в последний момент не бегать в поисках нужных продуктов и стоять у плиты, вместо того чтобы навести праздничный марафет. Ivona предлагает вам 10 простых и вкусных рецептов для романтического ужина на День всех влюбленных.

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Если этот День Валентина вы решили отметить вдвоем в интимной обстановке, важно правильно составить праздничное меню: стоит отказаться от слишком жирных и тяжелых блюд, а также исключить из рациона крепкий алкоголь. Также не забудьте учесть личные вкусовые предпочтения вашего партнера. В меню на День всех влюбленных важны не только вкусовые качества приготовленных вами блюд, но и оформление. Постарайтесь сделать его наиболее романтичным.

Романтический ужин на День святого Валентина: ТОП-10 лучших блюд pinterest.com

Наше меню предполагает три смены блюд и напитки. Первыми предлагаем подать легкие холодные закуски: блюда из овощей и морепродуктов, которые возбудят аппетит, но не перенасытят желудок. На горячее можно подать запеченную рыбу или стейк с гарниром из свежи или тушеных овощей (выбирайте наиболее сочные, вроде болгарский перцев, баклажанов, салата; от картофеля, грибов и капусты лучше отказаться).

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Идеальные десерты на День святого Валентина - шоколадное фондю с фруктами, легкие пирожные или воздушный клубничный мусс. Выбор напитков зависит от ваших вкусов: можно подать игристое, легкие белые вина или смешать коктейли.

1. Авокадо с креветками

Романтический ужин на День святого Валентина: ТОП-10 лучших блюд pinterest.com

2. Салат Гранатовое сердце

Романтический ужин на День святого Валентина: ТОП-10 лучших блюд pinterest.com

3. Суши в форме сердца

Романтический ужин на День святого Валентина: ТОП-10 лучших блюд pinterest.com

4. Маринованная семга со спаржей под мятным соусом

Романтический ужин на День святого Валентина: ТОП-10 лучших блюд pinterest.com

5. Пицца в форме сердца

Романтический ужин на День святого Валентина: ТОП-10 лучших блюд pinterest.com

6. Лосось под сырной шапкой

Романтический ужин на День святого Валентина: ТОП-10 лучших блюд pinterest.com

7. Пеппер-стейк

Романтический ужин на День святого Валентина: ТОП-10 лучших блюд pinterest.com

8. Шоколадное фондю с фруктами

Романтический ужин на День святого Валентина: ТОП-10 лучших блюд pinterest.com

9. Мини-чизкейки на День святого Валентина

Романтический ужин на День святого Валентина: ТОП-10 лучших блюд pinterest.com

10. Коктейли с шампанским

Романтический ужин на День святого Валентина: ТОП-10 лучших блюд pinterest.com

Ранее мы рассказывали, какие десерты можно приготовить на День святого Валентина.

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