Что может рассказать о твоих чувствах лучше, чем приготовленный собственными руками оригинальный десерт? Клубника и шоколад – известные сладкие афродизиаки, поэтому они – главные ингредиенты в десертах на День святого Валентина.

Десерты на День святого Валентина: ТОП-5 рецептов pinterest

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Близится День все влюбленных, который будем отмечать 14 февраля. Самое время задуматься о том, какой десерт приготовить любимому в День Валентина. Каждой девушке, конечно же, хочется удивить любимого парня своими кулинарными талантами, но ведь десерты могут быть не только вкусными - но и усиливать желание, если в них содержатся природные афродизиаки - шоколад и клубника. Предлагаем варианты, что приготовить парню на День всех влюбленных.

Рецепты десертов на 14 февраля:

1. Панна котта с клубничным соусом

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Легкий десерт ко Дню влюбленных: сливочная панна котта с ягодным соусом.

2. Желе на палочке

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Простой и очень вкусный десерт специально ко Дню всех влюбленных.

3. Клубника с кремом

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Клубника, наполненная кремом – это уникальный способ насладиться вкусом свежих ягод и действительно хороший десерт для романтического ужина в День святого Валентина.

4. Торт Красный бархат

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Праздничный торт Красный бархат выглядит очень эффектно благодаря своем ярко-красному цвету, который красиво контрастирует с белой глазурью.

5. Тирамису с ананасами

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Готовится этот десерт по тому же принципу, что и классический тирамису, но в итоге получается совершенно новый, более экзотический вкус.

Смотри в галерее, как украсить стол к 14 февраля:

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