Салат с консервированными мидиями и апельсинами

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Всем известно, что морепродукты очень полезны, а многие ценят их за отменные вкусовые качества. Морепродукты можно приготовить по-разному, быстрее всего получится с консервированными продуктами. В праздничные дни салат с морепродуктами может стать настоящей изюминкой. Существует не один десяток рецептов салатов с морепродуктами, ведь они отлично сочетаются со многими ингредиентами. Готовить такие салаты быстро и просто. Пользуются популярностью салаты с мидиями и яйцами, помидорами и огурцами, стручковой фасолью, авокадо, а также другими видами морепродуктов (кальмарами, креветками и т.д.)
Предлагаем приготовить вкусный салат с маринованными мидиями, луком и апельсинами. На первый взгляд сочетание довольно странное, но приготовив этот салат однажды, вы будете возвращаться к рецепту снова и снова.
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Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить салат с красной рыбой и домашним майонезом.
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