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Салат с консервированными мидиями и апельсинами

36 мин назадКомментариев:0
Салат с морепродуктами и апельсинами, который просто приготовить, станет изюминкой вашего праздничного стола.
Ингредиенты
  • Консервированные мидии 200 г.
  • Апельсины 1 шт.
  • Красный лук, лимон по ½ шт.
  • Салат айсберг 100 г.
  • Зеленый лук 50 г.
  • Оливковое масло 2 ст.л.
  • Морская соль
  • Перец черный молотый
Салат с консервированными мидиями и апельсинами
Салат с консервированными мидиями и апельсинами / pinterest.com

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Всем известно, что морепродукты очень полезны, а многие ценят их за отменные вкусовые качества. Морепродукты можно приготовить по-разному, быстрее всего получится с консервированными продуктами. В праздничные дни салат с морепродуктами может стать настоящей изюминкой. Существует не один десяток рецептов салатов с морепродуктами, ведь они отлично сочетаются со многими ингредиентами. Готовить такие салаты быстро и просто. Пользуются популярностью салаты с мидиями и яйцами, помидорами и огурцами, стручковой фасолью, авокадо, а также другими видами морепродуктов (кальмарами, креветками и т.д.)

Предлагаем приготовить вкусный салат с маринованными мидиями, луком и апельсинами. На первый взгляд сочетание довольно странное, но приготовив этот салат однажды, вы будете возвращаться к рецепту снова и снова. 

Салат с консервированными мидиями и апельсинами
Салат с консервированными мидиями и апельсинами
pinterest.com

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Приготовление:

  1. Нарезать красный лук кубиками.
  2. Очистить апельсин, разделить на дольки, некрупно нарезать.
  3. Соединить в большом салатнике мидии, апельсины и салат.
  4. Нарезать мелко зеленый лук, добавить в салат.
  5. Смешайте апельсины, мидии, салат, мелко нарезанный зеленый лук, выжмите в салат сок половины лимона.
  6. Выдавить лимонный сок.
  7. Заправить оливковым маслом, солью и перцем.

Ранее мы писали, как приготовить салат с красной рыбой и домашним майонезом. 

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Теги:салат,мидии,салат из морепродуктов,,
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Источник: IVONA bigmir)net

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