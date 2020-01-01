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Салат с морепродуктами и апельсинами, который просто приготовить, станет изюминкой вашего праздничного стола.

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Всем известно, что морепродукты очень полезны, а многие ценят их за отменные вкусовые качества. Морепродукты можно приготовить по-разному, быстрее всего получится с консервированными продуктами. В праздничные дни салат с морепродуктами может стать настоящей изюминкой. Существует не один десяток рецептов салатов с морепродуктами, ведь они отлично сочетаются со многими ингредиентами. Готовить такие салаты быстро и просто. Пользуются популярностью салаты с мидиями и яйцами, помидорами и огурцами, стручковой фасолью, авокадо, а также другими видами морепродуктов (кальмарами, креветками и т.д.)

Предлагаем приготовить вкусный салат с маринованными мидиями, луком и апельсинами. На первый взгляд сочетание довольно странное, но приготовив этот салат однажды, вы будете возвращаться к рецепту снова и снова.

Салат с консервированными мидиями и апельсинами pinterest.com

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Приготовление:

Нарезать красный лук кубиками. Очистить апельсин, разделить на дольки, некрупно нарезать. Соединить в большом салатнике мидии, апельсины и салат. Нарезать мелко зеленый лук, добавить в салат. Смешайте апельсины, мидии, салат, мелко нарезанный зеленый лук, выжмите в салат сок половины лимона. Выдавить лимонный сок. Заправить оливковым маслом, солью и перцем.

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