Десерт ко Дню святого Валентина: вкусный торт “Эклер”
Отгремели новогодние праздники и мы уже готовимся ко Дню Святого Валентина. Традиционными подарками считаются разные вкусные сладости, приготовленные от души, своими руками. Нередко готовят сладкие валентинки в виде печенья, либо небольшой торт.
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Ivona предлагает приготовить вкусный торт-эклер. Его по достоинству оценят те, кому нравятся пирожные-эклеры, ведь такой торт - это один гигантский эклер. Десерт готовится довольно просто и относительно быстро. При этом важно соблюдать технологию приготовления, чтобы получилось хорошее заварное тесто и крем. Для приготовления торта-эклера понадобятся классические, доступные ингредиенты: масло, мука, яйца, сахар, молоко. Десерт получается мягким, нежирным, воздушным. Легкость десерта будет оценена представителями любого пола, ведь торт-эклер не навредит фигуре, даже если съесть не один кусочек.
Ингредиенты:
Для теста:
- Вода - 120 мл
- Масло сливочное - 70 гр
- Соль - 2 гр
- Мука - 100 гр
- Разрыхлитель - 3 гр
- Яйца - 3 шт.
Для крема:
- Молоко - 500 мл
- Сахар - 120 гр
- Масло сливочное - 180 гр
- Ванильный сахар - 10 гр
- Крахмал - 40 гр
- Яйца - 2 шт.
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Приготовление:
Смешать разрыхлитель с мукой.
Поставить на плиту сотейник с водой, солью, сливочным маслом. Довести до кипения.
Всыпать в закипевшую воду муку с разрыхлителем. Перемешать, должна получиться консистенция, которая позволит свернуть тесто в шар.
Полностью охладить тесто.
Ввести по одному яйца, вымесить тесто.
Застелить форму для запекания пергаментной бумагой.
Разделить тесто на 2 части, выпекать два бисквита по полчаса при 200 С.
Для крема смешать яйца с небольшим количеством молока.
Добавить крахмал.
Оставшееся молоко, сахар и ванилин соединить в одной емкости, поместить на огонь и варить до закипания.
Влить закипевшее молоко тонкой струйкой в яйца с крахмалом.
Снова поставить на огонь, варить крем до загустения.
Взбить масло до пышного состояния, понемногу вводить крем, не прекращая взбивания.
Выложить корж на тарелку, сверху выложить крем, закрыть вторым коржом.
Поставить в холодильник на 1.5 часа.
Украсить миндальными лепестками.
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