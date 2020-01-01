Оригинальная вариация на тему привычного пирожного.

Отгремели новогодние праздники и мы уже готовимся ко Дню Святого Валентина. Традиционными подарками считаются разные вкусные сладости, приготовленные от души, своими руками. Нередко готовят сладкие валентинки в виде печенья, либо небольшой торт.

Десерт ко Дню святого Валентина: вкусный торт “Эклер” pinterest.com

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Ivona предлагает приготовить вкусный торт-эклер. Его по достоинству оценят те, кому нравятся пирожные-эклеры, ведь такой торт - это один гигантский эклер. Десерт готовится довольно просто и относительно быстро. При этом важно соблюдать технологию приготовления, чтобы получилось хорошее заварное тесто и крем. Для приготовления торта-эклера понадобятся классические, доступные ингредиенты: масло, мука, яйца, сахар, молоко. Десерт получается мягким, нежирным, воздушным. Легкость десерта будет оценена представителями любого пола, ведь торт-эклер не навредит фигуре, даже если съесть не один кусочек.

Десерт ко Дню святого Валентина: вкусный торт “Эклер” pinterest.com

Ингредиенты:

Для теста:

Вода - 120 мл

Масло сливочное - 70 гр

Соль - 2 гр

Мука - 100 гр

Разрыхлитель - 3 гр

Яйца - 3 шт.

Для крема:

Молоко - 500 мл

Сахар - 120 гр

Масло сливочное - 180 гр

Ванильный сахар - 10 гр

Крахмал - 40 гр

Яйца - 2 шт.

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Приготовление:

Смешать разрыхлитель с мукой.

Поставить на плиту сотейник с водой, солью, сливочным маслом. Довести до кипения.

Всыпать в закипевшую воду муку с разрыхлителем. Перемешать, должна получиться консистенция, которая позволит свернуть тесто в шар.

Полностью охладить тесто.

Ввести по одному яйца, вымесить тесто.

Застелить форму для запекания пергаментной бумагой.

Разделить тесто на 2 части, выпекать два бисквита по полчаса при 200 С.

Для крема смешать яйца с небольшим количеством молока.

Добавить крахмал.

Оставшееся молоко, сахар и ванилин соединить в одной емкости, поместить на огонь и варить до закипания.

Влить закипевшее молоко тонкой струйкой в яйца с крахмалом.

Снова поставить на огонь, варить крем до загустения.

Взбить масло до пышного состояния, понемногу вводить крем, не прекращая взбивания.

Выложить корж на тарелку, сверху выложить крем, закрыть вторым коржом.

Поставить в холодильник на 1.5 часа.

Украсить миндальными лепестками.

Десерт ко Дню святого Валентина: вкусный торт “Эклер” pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как приготовить сливочный ликер за 10 минут.

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