Салат с яйцом-пашот: три вкусные идеи
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Салат - одно из самых универсальных блюд, которые можно приготовить на любой вкус и практически из любых ингредиентов. Салаты могут быть как постными, так и иметь в составе мясо, рыбу или яйца. Предлагаем вам рецепт салата с семгой и яйцом пашот, которым вы точно удивите даже гурманов.
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