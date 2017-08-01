Яйца-пашот можно не только подавать на завтрак, но и украшать и дополнять ими блюда. Возьми на заметку несколько рецептов салатов с яйцом-пашот.

Салат с яйцом-пашот: три вкусные идеи depositphotos.com

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Салат - одно из самых универсальных блюд, которые можно приготовить на любой вкус и практически из любых ингредиентов. Салаты могут быть как постными, так и иметь в составе мясо, рыбу или яйца. Предлагаем вам рецепт салата с семгой и яйцом пашот, которым вы точно удивите даже гурманов.

Салат Лардон с яйцом-пашот

Салат Лардон готовится с жареным беконом, яйцом-пашот, крутонами, помидорами черри и сыром.

Салат с яйцом-пашот depositphotos.com

Салат из лосося с яйцом-пашот

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Аппетитный летний салат из свежих овощей с лососем, соусом песто и яйцом-пашот.

Салат с яйцом-пашот depositphotos.com

Овощной салат с яйцом-пашот

Готовим легкий праздничный салат из овощей, зелени, феты и яйца-пашот с пряной заправкой.

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