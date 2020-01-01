Основы фудпейринга для новичков.

Фудпейринг - относительно молодое слово в русском языке, и подразумевает по собой науку “правильного“ сочетания пищи и напитков. Почему «правильного» в кавычках? Да потому что несмотря на свое многолетнее существование и даже включение, как отдельной дисциплины, в курс обучения различных сомелье, даже именитые ценители дорогих напитков не могут сойтись во мнении, какие же сочетания напитков и закусок или еды считаются правильными. Все потому, что вкус - величина относительная, и каждый воспринимает его по-своему. В пейринге вина и сыра также существует множество нюансов, однако если вы затеяли вечер вина и сыра, и боитесь ударить в грязь лицом, Ivona подготовила для вас универсальную памятку о том, как вина сочетаются с сырами.

Сыр и вино: основные классические сочетания pinterest.com

Читай также: 4 приятных причины выпить бокал вина прямо сейчас

Красное вино

красное сухое

Слегка вяжущий, насыщенный вкус красного сухого вина отлично сбалансируют мягкие сливочные и творожные сыры. Предпочтение лучше отдать молодым сырам с маслянистой текстурой, они сгладят вкус вина, сделают его более округлым (бри, гауда, эдам).

Сыр и вино: основные классические сочетания pinterest.com

красное сладкое

Сладость и насыщенность красных вин прекрасно оттеняет пряность и тонкий вкус и аромат сыров с благородной плесенью. Если же к голубым сырам вы испытываете некоторые предубеждения, к красному сладкому вину также можно подобрать твердый, острый сыр вроде пекорино или чеддера.

Сыр и вино: основные классические сочетания pinterest.com

Белое вино

белое сухое

К белому сухому вину подходят мягкие, молодые сыры с кремовой текстурой, жирные, маслянистые. К примеру, бель-паэзе, молодая моцарелла, фета и риккота.

Сыр и вино: основные классические сочетания pinterest.com

белое сладкое

Насыщенный вкус белого сладкого вина традиционно сочетают с острым и пряным вкусом швейцарских, твердых сыров, а также с голубыми сырами (например, горгонзолой). Сомневаетесь, какой сыр выбрать? Руководствуйтесь простым правилом: чем больше вкус белого сладкого вина отличается от вкуса сыра, тем лучше они будут сочетаться.

Сыр и вино: основные классические сочетания pinterest.com

Читай также: ТОП-6 полезных советов, как правильно пить вино

Розовое вино

Эту разновидность вина редко включают в классические дегустации с сырами, так как его производство весьма локально и ценность относительна. Розовые вина имеют тонкий, близкий к фруктовому или цветочному, вкус, который гармонично дополняют мягкие сыры с благородной плесенью и ореховыми оттенками во вкусе (рокфор), французские козьи сыры и бри.

Сыр и вино: основные классические сочетания pinterest.com

Игристые вина

Для сочетания с сыром и десертами обычно выбирают полусухие игристые вина. Впрочем, такие сочетания появились относительно недавно - раньше вино с пузырьками считалось лишь аперитивом. С игристыми винами (вне зависимости от содержания сахара) отлично сочетаются жирные, сливочные сыры (в идеале с корочкой благородной плесени) вроде бри, камамбера и робиолы.

Сыр и вино: основные классические сочетания pinterest.com

Читай также: Даже если не разбираешься: как выбрать хорошее вино

Как сочетать вино и сыр? Общие рекомендации

1. Лучше всего сочетаются сыр и вино, произведенные в одном регионе.

2. Не пытайтесь сочетать сыры с винами, выдержанными в бочке: их вкус будет слишком густым и насыщенным и запросто перебьет вкусоароматику сыра.

3. Для белых вин выбирайте пикантные сыры, для красных - сливочные.

4. Чем выдержанней вино, тем выдержанней должен быть сыр.

5. Если вам подали вино (или несколько сортов вин) и вы сомневаетесь, какой же сыр вам выбрать, самый оптимальный вариант, который не нарушит вкус и аромат напитка - твердый сыр с ореховыми нотками (грюер, гауда и пр.).

Сыр и вино: основные классические сочетания pinterest.com

Ранее мы рассказывали, что приготовить на ужин, чтобы было быстро, вкусно и несложно.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.