Что приготовить на ужин: Простые и быстрые идеи

Какие сытные и очень вкусные блюда можно приготовить быстро и недорого .

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В ситуации жесточайшего цейтнота самое разумное – готовить в микроволновке или жарить. Альтернативой свежим овощам послужат не менее полезные (зато более быстрые в приготовлении) замороженные овощи. Отличный ужин – паста, которая готовится просто и очень быстро. Так что, вне зависимости от индивидуальных гастрономических предпочтений, подходящее блюдо на скорую руку найдется для каждого.

Хороший, вкусный ужин – это не значит, что он обязательно сложный и дорогой. Это незамысловатое блюдо наши мамы и бабушки умудрялись приготовить в простой алюминиевой кастрюльке, практически без отрыва от домашних дел. Это действительно очень простое блюдо.

Домашний суп

Инструкции:

Нарезать картофель кубиками, засыпать в кастрюлю и залить водой так, чтобы она только покрывала его. Добавить сушеный лук и начать варить суп. Нарезать куриное филе очень маленькими кусочками. Положить его к картошке и варить, пока картошка не станет мягкой (но не рыхлой). Добавить 2 банки консервированного грибного супа, можно супа-пюре. Варить на медленном огне, помешивая, несколько минут. Готово!

Ну как, разве не просто? А прекрасным дополнением к такому блюду будет салат, впрочем, вкусно и без него.

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Как приготовить легкий и очень быстрый ужин

Что понадобится: продукт с высоким содержанием белка (рыба, курица или индейка); приправы; цельнозлаковый гарнир (хлеб, рис или паста); овощи; сковорода для жарки; контейнер для микроволновой печи; горшок.

Ужин обязательно должен быть богат белком. Основные источники легкоусвояемого белка – это рыба, индейка и курица. Выбранное мясо следует приправить травами, лимонным соком, перцем и слегка посыпать солью. На предварительно разогретую сковороду положить мясо и обжаривать каждую сторону в течение 5-6 минут. Перед подачей дать сокам как следует пропитать мясо.

Если же времени совсем нет, то можно купить уже готовую индейку, курицу или рыбу. В этом случае нужно просто разогреть блюдо в микроволновке.

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Самые полезные углеводы содержатся в продуктах из цельного зерна – оно полезнее очищенного, поскольку содержит больше питательных веществ и клетчатки. Булочки из муки грубого помола – питательный и полезный продукт, который позволит уменьшить время, затрачиваемое на ужин. Кроме того, можно сварить пасту из цельного зерна или нешлифованный (коричневый) рис – на приготовление такого полезного и богатого углеводами ужина уйдет всего 10-12 минут. Отличным дополнением к пасте послужит томатный соус.

Нельзя забывать и об овощах. Как вариант, можно заменить свежие овощи замороженными, однако существует множество видов овощей, которые быстро готовятся. Замороженные овощи можно разогреть в микроволновке или на сковороде, следуя инструкциям на упаковке. Приготовление займет не более 10 минут. А можно нарезать помидоры, морковь и огурцы и приготовить простой свежий салат, добавив к овощам 1 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. уксуса и немного соли и перца. Рекомендуется использовать для заправки салата именно оливковое масло, поскольку оно богато полезными для сердца и сосудов ненасыщенными жирами.

Итак, главная задача – собрать белки, углеводы и овощи на одной тарелке. Прекрасным дополнением к такому очень быстрому, легкому и здоровому ужину послужит стакан воды.

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Как приготовить спагетти

Спагетти bianchi — это сытное и вкусное блюдо, приготовление которого не займет много времени. Его можно дополнить домашним соусом из мяса, морепродуктов или грибов. Чтобы спагетти и соус приготовились одновременно, начать готовить соус надо за 30 минут до того, как будет поставлена вода для спагетти. Bianchini имеют несколько вариантов, однако научившись основному рецепту, в дальнейшем в него легко можно будет вносить коррективы в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

Инструкции

Подогреть масло в кастрюле на большом огне и добавить луковые кольца. Готовить 3-4 минуты, пока лук не станет полупрозрачным. Помешивать во избежание пригорания. Добавить мясо, морепродукты или грибы. Мясо и морепродукты варить до готовности, грибы — до размягчения (приблизительно 5 минут). Готовые морепродукты следует сразу же вынуть из кастрюли, чтобы они не разварились. Налить в кастрюлю вино, слегка вскипятить и дать настояться в течении 5 минут. Добавить молоко и варить, помешивая, пока молоко полностью не прогреется. Добавить 4 стакана горячей воды или крепкого бульона, лавровый лист и щепотку соли. Довести соус до кипения и варить на медленном огне, не давая закипать. Варить до готовности, приблизительно через 10 минут после этого, можно ставить воду для спагетти. Большую кастрюлю воды с 1 ч. л. соли довести до кипения. Положить в нее спагетти и готовить, следуя указаниям на упаковке. Спагетти будут готовы через 7-9 минут. Теперь можно попробовать соус и добавить соль или перец по вкусу. Если соус слишком густой, можно разбавить его небольшим количеством горячей воды или бульона. Сваренные морепродукты добавить в соус. Откинуть спагетти на дуршлаг и полить соусом. Для украшения готового блюда можно использовать натертый итальянский сыр или петрушку.

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