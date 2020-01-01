Торт Прага на День Святого Валентина: рецепт по ГОСТу

Пражский торт знаком многим из детства, когда на праздники пекли либо его, либо Медовик или Наполеон. Торт “Прага” не имеет ничего общего с чешской кухней, а впервые его приготовил кондитер из московского ресторана “Прага”. А Чехии традиционным считают австрийский торт “Захер”, на вкус чем-то напоминающий Пражский торт.
Торт “Прага” готовится довольно быстро и просто, а вкус у десерта насыщенный, но нежный. Достаточно всего двух часов, чтобы торт был полностью готов, главное дать время ему выстояться, тогда он будет еще вкуснее. Для приготовления Пражского торта пекут толстый шоколадный бисквит, который потом делят на три коржа. Обычно делают крем для торта “Прага” со сгущенкой, сливочным маслом и желтками. В качестве прослойки используют любой густой джем, важно, чтобы он был с кислинкой.
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