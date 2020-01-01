Торт Прага на День Святого Валентина: рецепт по ГОСТу

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Рецепт любимого пражского торта со сгущенкой, сливочным маслом и джемом.

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Пражский торт знаком многим из детства, когда на праздники пекли либо его, либо Медовик или Наполеон. Торт “Прага” не имеет ничего общего с чешской кухней, а впервые его приготовил кондитер из московского ресторана “Прага”. А Чехии традиционным считают австрийский торт “Захер”, на вкус чем-то напоминающий Пражский торт.

Торт “Прага” готовится довольно быстро и просто, а вкус у десерта насыщенный, но нежный. Достаточно всего двух часов, чтобы торт был полностью готов, главное дать время ему выстояться, тогда он будет еще вкуснее. Для приготовления Пражского торта пекут толстый шоколадный бисквит, который потом делят на три коржа. Обычно делают крем для торта “Прага” со сгущенкой, сливочным маслом и желтками. В качестве прослойки используют любой густой джем, важно, чтобы он был с кислинкой.

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Приготовление:

Отделить желтки от белков, добавить к ним 100 гр. сахара. Взбивать 7 минут на максимальной скорости, до превращения в пышную и густую массу. Отдельно взбить белки до получения легкой пены. Добавить 50 гр. сахара, взбить до твердых пиков. Добавить белковую массу в желтки с помощью лопатки. Соединить муку с какао-порошком и разрыхлителем, просеять вместе 2-3 раза. Добавить в белково-желтковую смесь, перемешать до однородности. Растопить сливочное масло, дать ему немного остыть. Влить по стенкам в тесто, аккуратно размешать. Застелить форму для выпечки пергаментом, вылить в форму тесто. Выпекать 40 минут при температуре 180 С. Достать из формы, оставить остывать на решетке на ночь. Соединить в сотейнике яичный желток с водой, влить сгущенку и перемешать. Варить постоянно помешивая сироп на маленьком огне до загустения. Не доводить до кипения. Оставить остывать, периодически помешивая. Добавить масло, взбить все вместе. Растопить и остудить шоколад, добавить в крем, взбить. Добавлять понемногу яичный сироп. Перемешать миксером. Разрезать бисквит на 3 коржа, собрать торт. Покрыть сверху тонким слоем джема. Оставить в холодильнике на 40 минут. Порубить мелко шоколад для глазури, растопить. Добавить сливки и сливочное масло. Украсить глазурью торт. Отправить в холодильник на несколько часов.

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