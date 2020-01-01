Шоколадный фондан для любимого: видеорецепт

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Рецепт приготовления очень вкусного и необычного шоколадного лакомства, которое очень популярно во Франции.

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Шоколадный фондан - известный французский десерт, представляет собой бисквитный кекс. Главная особенность фондана - твердая хрустящая корочка и жидкая шоколадная начинка, вытекающая при разрезании кекса. Впервые фондан приготовили относительно недавно - в конце ХХ века. Это получилось случайно: кондитер Жан-Жорж Фонгерихтен - кулинар из нью-йоркского ресторана “Лафайетт” просто недопек кекс. Сегодня готовят два варианта приготовления фондана: fondant au chocolat - с полностью жидкой начинкой и moelleux au chocolat - воздушный бисквит и незначительная жидкая сердцевинка. Запекают фондан в формочках для маффинов, а перед подачей выкладывают из формы на тарелку. Популярен вариант фондана с белым шоколадом.

Чтобы приготовить фондан, необходимо использовать высококачественные продукты: шоколад и сливочное масло. К тому же, крайне важно придерживаться технологии приготовления, ведь десерт нельзя держать в духовке долго, иначе начинка просто превратится в кекс и не будет жидкой. Подают фондан горячим, поскольку со временем начинка затвердевает. Пирожное посыпают сахарной пудрой или какао, добавляют на тарелку и шарик ванильного мороженого.

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Приготовление:

Поломать на кусочки шоколад, масло нарезать на кусочки. Сложить в кастрюлю. Растопить на водяной бане до однородности, постоянно помешивая. Остудить немного. Взбить яйца с сахаром. Взбиваем миксером, до образования пышной светлой массы. Всыпать в яичную массу муку, аккуратно перемешать. Добавить теплый растопленный шоколад. Перемешать венчиком до однородного состояния. Смазать силиконовые формочки для выпечки сливочным маслом. Разлить тесто по формам, помня, что тесто сильно не поднимается. Готовить 8 минут при температуре 180 С, чтобы образовалась корочка и трещины, напоминающие вулканические кратеры. Подают фондан горячим.

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