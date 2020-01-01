Шоколадный фондан для любимого: видеорецепт

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Шоколадный фондан - известный французский десерт, представляет собой бисквитный кекс. Главная особенность фондана - твердая хрустящая корочка и жидкая шоколадная начинка, вытекающая при разрезании кекса. Впервые фондан приготовили относительно недавно - в конце ХХ века. Это получилось случайно: кондитер Жан-Жорж Фонгерихтен - кулинар из нью-йоркского ресторана “Лафайетт” просто недопек кекс. Сегодня готовят два варианта приготовления фондана: fondant au chocolat - с полностью жидкой начинкой и moelleux au chocolat - воздушный бисквит и незначительная жидкая сердцевинка. Запекают фондан в формочках для маффинов, а перед подачей выкладывают из формы на тарелку. Популярен вариант фондана с белым шоколадом.
Чтобы приготовить фондан, необходимо использовать высококачественные продукты: шоколад и сливочное масло. К тому же, крайне важно придерживаться технологии приготовления, ведь десерт нельзя держать в духовке долго, иначе начинка просто превратится в кекс и не будет жидкой. Подают фондан горячим, поскольку со временем начинка затвердевает. Пирожное посыпают сахарной пудрой или какао, добавляют на тарелку и шарик ванильного мороженого.
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Приготовление:
Ранее мы писали, какие десерты приготовить ко Дню Валентина.
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