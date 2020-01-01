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Шекинская халва: классический рецепт лакомства

34 мин назадКомментариев:0
Домашний рецепт необычайно вкусного восточного десерта - шекинской халвы-пахлавы, которую готовят в Азербайджане.
Ингредиенты
  • Мука рисовая 280 г.
  • Сахар 420 г.
  • Орехи лесные 140 г.
  • Лимонная кислота 1 г.
  • Кинза 2 г.
  • Кардамон 0,5 г.
  • Шафран 0,2 г.
Шекинская халва: классический рецепт лакомства
Шекинская халва: классический рецепт лакомства / pinterest

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Шекинскую халву готовят в Азербайджане, у лакомства свой рецепт и характеристика. По преданиям, такую халву приготовили повара Шеки-хана, который имел слабость к десертам и требовал от своих поваров все новых сладостей. По другой версии, этот рецепт халвы привезен на территорию Азербайджана из иранской провинции Тебриз. 

Сегодня существует несколько рецептов приготовления шекинской халвы или по-местному “халвачи”. В шекинском районе Азербайджана классический рецепт держат в тайне, и стоит только догадываться о пропорциях основных ингредиентов. Чтобы приготовить халву, необходимо сделать ришту, начинку и сироп. Для этого подготавливают: рисовую муку, сахар, очищенный фундук, семена кориандра, кардамон и шафран. Ришту получают путем заливки жидкого теста на холодную сковородку через специальную воронку с 11 отверстиями. Выпекают основу всего минуту. Халву складывают из 8-10 слоев ришты, которые покрываются начинкой и снова покрываются 10 слоями ришты. Сверху халву украшают шафраном. Выпекают десерт на древесном угле в течение 10-20 минут, поливают медовым сиропом.

Предлагаем приготовить шекинскую халву в домашних условиях. Для того, чтобы сделать сеткообразную ришту, важно иметь специальную воронку с двумя отверстиями. Готовый десерт будет похож на оригинал, и обязательно понравится домашним.

pinterest

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Приготовление:

  1. Замесить постное тесто из рисовой муки с добавлением 120 мл воды.
  2. Вылить тесто на горячий противень с помощью воронки.
  3. Выпекать сеткообразную ришту.
  4. Измельчить орехи, добавить толченый кардамон и семена кинзы.
  5. Смазать маслом противень, выложить 8 слоев рисовой ришты.
  6. Нанести начинку сверху на ришту ровным слоем.
  7. Накрыть еще пятью слоями ришты.
  8. Придать халве круглую форму. 
  9. Украсить сверху шафраном в виде квадрата.
  10. Выпекать 20 минут с двух сторон.
  11. Соединить сахар, лимонную кислоту и 100 мл. воды. Сварить сироп.
  12. Залить халву горячим сиропом.
  13. Выдержать готовую халву 8-10 часов, так она полностью пропитается сиропом.

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Теги:десерт,халва,восточные сладости,сладости,,
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Источник: IVONA bigmir)net

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