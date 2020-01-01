Шекинская халва: классический рецепт лакомства

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Домашний рецепт необычайно вкусного восточного десерта - шекинской халвы-пахлавы, которую готовят в Азербайджане.

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Шекинскую халву готовят в Азербайджане, у лакомства свой рецепт и характеристика. По преданиям, такую халву приготовили повара Шеки-хана, который имел слабость к десертам и требовал от своих поваров все новых сладостей. По другой версии, этот рецепт халвы привезен на территорию Азербайджана из иранской провинции Тебриз.

Сегодня существует несколько рецептов приготовления шекинской халвы или по-местному “халвачи”. В шекинском районе Азербайджана классический рецепт держат в тайне, и стоит только догадываться о пропорциях основных ингредиентов. Чтобы приготовить халву, необходимо сделать ришту, начинку и сироп. Для этого подготавливают: рисовую муку, сахар, очищенный фундук, семена кориандра, кардамон и шафран. Ришту получают путем заливки жидкого теста на холодную сковородку через специальную воронку с 11 отверстиями. Выпекают основу всего минуту. Халву складывают из 8-10 слоев ришты, которые покрываются начинкой и снова покрываются 10 слоями ришты. Сверху халву украшают шафраном. Выпекают десерт на древесном угле в течение 10-20 минут, поливают медовым сиропом.

Предлагаем приготовить шекинскую халву в домашних условиях. Для того, чтобы сделать сеткообразную ришту, важно иметь специальную воронку с двумя отверстиями. Готовый десерт будет похож на оригинал, и обязательно понравится домашним.

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Приготовление:

Замесить постное тесто из рисовой муки с добавлением 120 мл воды. Вылить тесто на горячий противень с помощью воронки. Выпекать сеткообразную ришту. Измельчить орехи, добавить толченый кардамон и семена кинзы. Смазать маслом противень, выложить 8 слоев рисовой ришты. Нанести начинку сверху на ришту ровным слоем. Накрыть еще пятью слоями ришты. Придать халве круглую форму. Украсить сверху шафраном в виде квадрата. Выпекать 20 минут с двух сторон. Соединить сахар, лимонную кислоту и 100 мл. воды. Сварить сироп. Залить халву горячим сиропом. Выдержать готовую халву 8-10 часов, так она полностью пропитается сиропом.

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