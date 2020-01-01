Как приготовить сметанный торт на сковороде
Очень простой рецепт торта без яиц. Сметанный торт на сковороде – быстро, вкусно и недорого!
Ингредиенты:
Для теста:
- мука – 3 стакана (380 г)
Читай также: Наполеон на сковородесметана – 200 г ( 20%)
- сливочное масло - 30 г.
- сахар – 200 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль - на кончике ножа
- ванилин - по вкусу
Для крема:
- сметана – 600 г
- сахар – 180 г
- ванилин - по вкусу
Приготовление:
- Сметану комнатной температуры смешать с сахаром, содой, солью, ванилином и размягчённым маслом. Должна выйти жидковатая смесь.
- Добавить муку.
- Если тесто не достигает той консистенции, когда его можно легко раскатать, то добавляйте еще муку. Старайтесь не переусердствовать - если добавить слишком много муки, то коржи выйдут не такими воздушными.
- Разделите тесто на 8 частей.
- Поставьте сковороду без масла на огонь.
- По очереди - очень быстро раскатывайте коржи: пока один корж выпекается - нужно успеть раскатать следующий.
- С каждой стороны нужно выпекать корж около минуты
- Коржи охладите на решётке или другом приспособлении - и сложите стопкой.
- Все коржи обрежьте по тарелке или крышке подходящего размера - чтобы придать им круглую форму.
- Оставьте обрезанные части для посыпки.
Приготовление крема
- Сметану ложкой смешать с сахаром и ванилином. Миксер использовать не обязательно - ложка отлично справится с задачей, а при использовании миксера крем может стать слишком жидким.
- Рассчитать крем так, чтобы хватило на каждый корж, а также на верх и бока.
- На каждый корж положить порцию крема и размазать.
- Сложить коржи друг на друга.
- Обмазать стороны и верх торта.
- Измельчить обрезки и потрусить торт крошкой.
- Дать торту настояться - от 5 до 10 часов.
Смотри видео, как приготовить торт:
Торт на сковороде
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