Очень простой рецепт торта без яиц. Сметанный торт на сковороде – быстро, вкусно и недорого!

Как приготовить сметанный торт на сковороде pinterest

Торт “сметанник“ - одно из самых вкусных лакомств, которое можно легко приготовить в домашних условиях. Для этого вам понадобится минимальный набор продуктов, немного времени и, конечно, соответствующее настроение. Предлагаем вам простой рецепт “сметанника“ на сковороде.

Ингредиенты:

Для теста:

мука – 3 стакана (380 г)

3 стакана (380 г) Читай также: Наполеон на сковороде сметана – 200 г ( 20%)

сметана 200 г ( 20%) сливочное масло - 30 г.

сахар – 200 г

200 г разрыхлитель – 1 ч.л.

1 ч.л. соль - на кончике ножа

ванилин - по вкусу

Для крема:

сметана – 600 г

600 г сахар – 180 г

180 г ванилин - по вкусу

Приготовление:

Сметану комнатной температуры смешать с сахаром, содой, солью, ванилином и размягчённым маслом. Должна выйти жидковатая смесь. Добавить муку. Если тесто не достигает той консистенции, когда его можно легко раскатать, то добавляйте еще муку. Старайтесь не переусердствовать - если добавить слишком много муки, то коржи выйдут не такими воздушными. Разделите тесто на 8 частей. Поставьте сковороду без масла на огонь. По очереди - очень быстро раскатывайте коржи: пока один корж выпекается - нужно успеть раскатать следующий. С каждой стороны нужно выпекать корж около минуты Коржи охладите на решётке или другом приспособлении - и сложите стопкой. Все коржи обрежьте по тарелке или крышке подходящего размера - чтобы придать им круглую форму. Оставьте обрезанные части для посыпки.

Приготовление крема

Сметану ложкой смешать с сахаром и ванилином. Миксер использовать не обязательно - ложка отлично справится с задачей, а при использовании миксера крем может стать слишком жидким. Рассчитать крем так, чтобы хватило на каждый корж, а также на верх и бока. На каждый корж положить порцию крема и размазать. Сложить коржи друг на друга. Обмазать стороны и верх торта. Измельчить обрезки и потрусить торт крошкой. Дать торту настояться - от 5 до 10 часов.

Смотри видео, как приготовить торт:

Торт на сковороде 0:00 / 01:52

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