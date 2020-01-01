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Как приготовить сметанный торт на сковороде

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Очень простой рецепт торта без яиц. Сметанный торт на сковороде – быстро, вкусно и недорого!

Как приготовить сметанный торт на сковороде
Как приготовить сметанный торт на сковороде
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Торт “сметанник“ - одно из самых вкусных лакомств, которое можно легко приготовить в домашних условиях. Для этого вам понадобится минимальный набор продуктов, немного времени и, конечно, соответствующее настроение. Предлагаем вам простой рецепт “сметанника“ на сковороде.

Ингредиенты:

Для теста:

  • мука  3 стакана (380 г) 

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    сметана  200 г ( 20%)
  • сливочное масло - 30 г.
  • сахар  200 г
  • разрыхлитель  1 ч.л.
  • соль - на кончике ножа
  • ванилин - по вкусу

Для крема:

  • сметана  600 г
  • сахар  180 г
  • ванилин - по вкусу

Приготовление:

  1. Сметану комнатной температуры смешать с сахаром, содой, солью, ванилином  и  размягчённым маслом. Должна выйти жидковатая смесь.
  2. Добавить муку.
  3. Если тесто не достигает той консистенции, когда его можно легко раскатать, то добавляйте еще муку. Старайтесь не переусердствовать - если добавить слишком много муки, то коржи выйдут не такими воздушными. 
  4. Разделите тесто на 8 частей.
  5. Поставьте сковороду без масла на огонь.
  6. По очереди - очень быстро раскатывайте коржи: пока один корж выпекается - нужно успеть раскатать следующий.
  7. С каждой стороны нужно выпекать корж около минуты
  8. Коржи охладите на решётке или другом приспособлении - и сложите стопкой.
  9. Все коржи обрежьте по тарелке или крышке подходящего размера - чтобы придать им круглую форму.
  10. Оставьте обрезанные части для посыпки.

Приготовление крема

  1. Сметану ложкой смешать с сахаром и ванилином. Миксер использовать не обязательно - ложка отлично справится с задачей, а при использовании миксера крем может стать слишком жидким.
  2. Рассчитать крем так, чтобы хватило на каждый корж, а также на верх и бока.
  3. На каждый корж положить порцию крема и размазать.
  4. Сложить коржи друг на друга.
  5. Обмазать стороны и верх торта.
  6. Измельчить обрезки и потрусить торт крошкой.
  7. Дать торту настояться - от 5 до 10 часов.

Смотри видео, как приготовить торт:

Торт на сковороде
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Теги: торт, торт на сковороде, сметанник, домашние торты
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Источник: IVONA bigmir)net

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