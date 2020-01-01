Пасха 2020: ТОП-10 лучших салатов для праздничного стола (с фото)
Салат - блюдо универсальное. Он может послужить и закуской, возбуждающей аппетит, и сытным основным блюдом. На праздничном столе салаты занимают особое место: они - яркое украшение и признак мастерства и изобретательности хозяйки. Чтобы не ломать голову над тем, что же приготовить на Пасху, Ivona предлагает вам топ лучших, оригинальных салатов для пасхального застолья.
Авокадо - вкусный и полезный продукт, доступный сегодня в практически любом супермаркете страны. Традиционно его сочетают с морепродуктами - они отличной подчеркивают нежный, сливочный вкус “аллигаторовой груши“. Предлагаем приготовить на Пасху необычный салат, в состав которого входят авокадо, консервированный тунец и рис. Блюдо получится по-настоящему сытным и праздничным. Подавать можно порционно или в красивом салатнике.
Простой, весенний салат из свежих овощей “зарядит“ вас витаминами и скрасит любой пасхальный стол. Редис, конечно, овощ незамысловатый, но, в сочетании с огурцами, зеленью и помидорами способен, превратится во вкуснейший салат, который непременно порадует ваших близких.
Нежная, кремовая текстура “Ремулада“ выгодно выделяет этот салат на фоне привычных праздничных лакомств. Готовится он достаточно быстро и из простых продуктов, которые часто остаются после приготовления основных блюд.
Яркий, сытный салат сочетает в себе сочные овощи и копчености. Такой контраст вкусов не оставит равнодушным ваших домочадцев. Не забудьте дать “Чикаго“ немного времени настояться - когда слоеные салаты хорошенько пропитываются, они становятся еще более аппетитными.
Отличный салат на Пасху с итальянской ноткой. Баклажаны в тандеме с сыром получаются сочными и способны полностью раскрыть свой вкусовой потенциал. В этом салате нет горчинки, из-за которой хозяйки нередко отказываются от баклажанов в пользу более “покладистых“ овощей.
Главную роль в этом салате, конечно же, играет оформление. Разве не чудо: посреди пасхального стола вдруг вырастает настоящий подсолнух! Однако не только внешним видом может похвастаться салат “Подсолнух“ - его нежный вкус и неповторимый аромат говорит сам за себя.
Этот хлебный салат ценят за буйство вкусов и необычной текстуру, ведь он сочетает в себе свежие овощи, приятную кислинку бальзамического уксуса и хрустящие домашние сухарики из белого хлеба. Подавать “Панцанеллу“ можно индивидуально в булочке для каждого гостя, или в большом салатнике. Помните: готовить этот салат лучше всего непосредственно перед подачей, чтобы хлеб не размок.
Один из салатных любимчиков каждой хозяйки. На его приготовление тратится буквально пять минут, зато удовольствия на все праздничное застолье.
Сельдь под шубой давно стала неотъемлемой частью каждого праздника. У многих он неизменно ассоциируется лишь с Новым годом, поэтому непривычно видеть ее на пасхальном столе. Однако это - вовсе не повод отказываться от любимого блюда. Предлагаем вам аппетитную весеннюю вариацию на тему селедки под шубой с грибами, которую называют еще “Лисья шубка“.
Читай также: Чизкейк мокка: пошаговый рецепт приготовленияСредиземноморский салат с авокадо и креветками
Попробовав этот салат, начинает казаться, что креветки и авокадо просто созданы для того, чтобы дополнять друг друга в различных блюдах. Такое сочетание понравится даже скептиками, которые обычно брезгливо откладывают авокадо в сторону. Средиземноморский салат будет уместным дополнением любого пасхального застолья.
Ранее мы рассказывали, какие салаты без майонеза стоит приготовить на Пасху 2020.
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