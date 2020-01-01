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Пасха 2020: ТОП-10 лучших салатов для праздничного стола (с фото)

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Вкусные рецепты для незабываемой Пасхи.
Пасха 2020: ТОП-10 лучших салатов для праздничного стола
Пасха 2020: ТОП-10 лучших салатов для праздничного стола
pinterest.com

Салат - блюдо универсальное. Он может послужить и закуской, возбуждающей аппетит, и сытным основным блюдом. На праздничном столе салаты занимают особое место: они - яркое украшение и признак мастерства и изобретательности хозяйки. Чтобы не ломать голову над тем, что же приготовить на Пасху, Ivona предлагает вам топ лучших, оригинальных салатов для пасхального застолья.

Авокадо - вкусный и полезный продукт, доступный сегодня в практически любом супермаркете страны. Традиционно его сочетают с морепродуктами - они отличной подчеркивают нежный, сливочный вкус “аллигаторовой груши“. Предлагаем приготовить на Пасху необычный салат, в состав которого входят авокадо, консервированный тунец и рис. Блюдо получится по-настоящему сытным и праздничным. Подавать можно порционно или в красивом салатнике.

Салаты на Пасху: Нежный салат из авокадо с тунцом
Салаты на Пасху: Нежный салат из авокадо с тунцом
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Простой, весенний салат из свежих овощей “зарядит“ вас витаминами и скрасит любой пасхальный стол. Редис, конечно, овощ незамысловатый, но, в сочетании с огурцами, зеленью и помидорами способен, превратится во вкуснейший салат, который непременно порадует ваших близких.

Салаты на Пасху: Салат из редиса с овощами
Салаты на Пасху: Салат из редиса с овощами
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Нежная, кремовая текстура “Ремулада“ выгодно выделяет этот салат на фоне привычных праздничных лакомств. Готовится он достаточно быстро и из простых продуктов, которые часто остаются после приготовления основных блюд.

Салаты на Пасху: Картофельный салат
Салаты на Пасху: Картофельный салат "Ремулад"
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Яркий, сытный салат сочетает в себе сочные овощи и копчености. Такой контраст вкусов не оставит равнодушным ваших домочадцев. Не забудьте дать “Чикаго“ немного времени настояться - когда слоеные салаты хорошенько пропитываются, они становятся еще более аппетитными.

Салаты на Пасху: Слоеный салат
Салаты на Пасху: Слоеный салат "Чикаго"
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Отличный салат на Пасху с итальянской ноткой. Баклажаны в тандеме с сыром получаются сочными и способны полностью раскрыть свой вкусовой потенциал. В этом салате нет горчинки, из-за которой хозяйки нередко отказываются от баклажанов в пользу более “покладистых“ овощей.

Салаты на Пасху: Салат
Салаты на Пасху: Салат "Пармиджано"
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Главную роль в этом салате, конечно же, играет оформление. Разве не чудо: посреди пасхального стола вдруг вырастает настоящий подсолнух! Однако не только внешним видом может похвастаться салат “Подсолнух“ - его нежный вкус и неповторимый аромат говорит сам за себя.

Салаты на Пасху: Салат
Салаты на Пасху: Салат "Подсолнух"
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Этот хлебный салат ценят за буйство вкусов и необычной текстуру, ведь он сочетает в себе свежие овощи, приятную кислинку бальзамического уксуса и хрустящие домашние сухарики из белого хлеба. Подавать “Панцанеллу“ можно индивидуально в булочке для каждого гостя, или в большом салатнике. Помните: готовить этот салат лучше всего непосредственно перед подачей, чтобы хлеб не размок.

Салаты на Пасху: Итальянский салат
Салаты на Пасху: Итальянский салат "Панцанелла"
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Один из салатных любимчиков каждой хозяйки. На его приготовление тратится буквально пять минут, зато удовольствия на все праздничное застолье.

Салаты на Пасху: Салат
Салаты на Пасху: Салат "Минутка" с копченой грудкой
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Сельдь под шубой давно стала неотъемлемой частью каждого праздника. У многих он неизменно ассоциируется лишь с Новым годом, поэтому непривычно видеть ее на пасхальном столе. Однако это - вовсе не повод отказываться от любимого блюда. Предлагаем вам аппетитную весеннюю вариацию на тему селедки под шубой с грибами, которую называют еще “Лисья шубка“.

Салаты на Пасху:
Салаты на Пасху: "Лисья шубка" - Сельдь под шубой с грибами
pinterest.com

Попробовав этот салат, начинает казаться, что креветки и авокадо просто созданы для того, чтобы дополнять друг друга в различных блюдах. Такое сочетание понравится даже скептиками, которые обычно брезгливо откладывают авокадо в сторону. Средиземноморский салат будет уместным дополнением любого пасхального застолья.

Салаты на Пасху: Средиземноморский салат с авокадо и креветками
Салаты на Пасху: Средиземноморский салат с авокадо и креветками
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, какие салаты без майонеза стоит приготовить на Пасху 2020.

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Источник: ivona bigmir)net

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