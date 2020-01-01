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Кулебяка с тушеной капустой: классический рецепт

Вчера, 14:15Комментариев:0
Простой рецепт вкусного и сытного пирога с капустой и курицей.
Ингредиенты
  • Для теста:
  • Молоко 310 мл.
  • Яйца 1 шт
  • Мука 480 г
  • Растительное масло 3 ст.л.
  • Соль 1 ч.л.
  • Сахар 1,5 ст.л.
  • Дрожжи сухие 7 г
  • Для начинки:
  • Лук репчатый, морковь по 1 шт
  • Капуста 300 г
  • Куриный окорочок 1 шт
  • Соль
  • Перец черный молотый
Кулебяка с тушеной капустой: классический рецепт
Кулебяка с тушеной капустой: классический рецепт / Pinterest.com

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Кулебяка - закрытый пирог с большим количеством начинки, блюдо русской кухни. Получается очень аппетитным, румяным и вкусным. В качестве начинки для кулебяки чаще всего используют тушеную капусту, грибы, мясо, рыбу. Классический рецепт предполагает не менее 4 слоев фарша для кулебяки, максимально их было 12. Готовили такой многоярусный пирог в Московском купеческом клубе. Главное отличие кулебяки от пирогов - в соотношении начинки к тесту. Так, в кулебяке в кулебяке она составляет более половины всего веса, в то время как обычно в пирогах — менее половины. Кулебяка имеет узнаваемую форму батона.

Важно знать, что кулебяка универсальное блюдо, которое может выступать как закусочным блюдом, так и основным, и очень редко - десертом. Среди блюд похожих на кулебяку - расстегай и курник, няня. Мы предлагаем приготовить сытную и сочную кулебяку с начинкой из капусты, куриного мяса и яиц. Тесто для кулебяки можно приготовить в хлебопечке.

Кулебяка с тушеной капустой: классический рецепт
Кулебяка с тушеной капустой: классический рецепт
Pinterest.com

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Приготовление:

  1. Поместить в контейнер хлебопечки сначала жидкие составляющие. 
  2. Взбить слегка яйцо, поместить в мерный стакан и долить молоко так, чтобы вместе получилось 310 мл. 
  3. Вылить в контейнер, добавить растительное масло.
  4. Всыпать просеянную муку, соль, сахар и сухие дрожжи. Поставить программу замеса теста.
  5. Нарезать мелко лук, а морковь натереть на крупной терке. Обжарить на растительном масле.
  6. Нашинковать капусту, добавить к морковно-луковой массе. Обжарить.
  7. Добавить томатную пасту, присолить. Тушить 7 минут.
  8. Отварить окорочок, отделить мясо от кости. Нарезать мелко.
  9. Соединить мясо с капустной зажаркой.
  10. Выложить тесто на смазанную растительным маслом бумагу для выпечки, раскатать в тонкий прямоугольник. 
  11. Распределить начинку ровным слоем, загнуть одну часть теста, затем второй край. 
  12. Перевернуть кулебяку с помощью бумаги переворачиваем кулебяку так, чтобы шов оказался внизу. Защипнуть края.
  13. Украсить на свое усмотрение, оставить на час.
  14. Выпекать 35 минут при температуре 200 С.

Ранее мы писали, как приготовить пасхальную выпечку по итальянскому рецепту.

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Теги:кулебяка,русская кухня,пирог с мясом,пирог с капустой,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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