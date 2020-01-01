Вчера, 14:15 Комментариев:0

Простой рецепт вкусного и сытного пирога с капустой и курицей.

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Кулебяка - закрытый пирог с большим количеством начинки, блюдо русской кухни. Получается очень аппетитным, румяным и вкусным. В качестве начинки для кулебяки чаще всего используют тушеную капусту, грибы, мясо, рыбу. Классический рецепт предполагает не менее 4 слоев фарша для кулебяки, максимально их было 12. Готовили такой многоярусный пирог в Московском купеческом клубе. Главное отличие кулебяки от пирогов - в соотношении начинки к тесту. Так, в кулебяке в кулебяке она составляет более половины всего веса, в то время как обычно в пирогах — менее половины. Кулебяка имеет узнаваемую форму батона.

Важно знать, что кулебяка универсальное блюдо, которое может выступать как закусочным блюдом, так и основным, и очень редко - десертом. Среди блюд похожих на кулебяку - расстегай и курник, няня. Мы предлагаем приготовить сытную и сочную кулебяку с начинкой из капусты, куриного мяса и яиц. Тесто для кулебяки можно приготовить в хлебопечке.

Кулебяка с тушеной капустой: классический рецепт Pinterest.com

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Приготовление:

Поместить в контейнер хлебопечки сначала жидкие составляющие. Взбить слегка яйцо, поместить в мерный стакан и долить молоко так, чтобы вместе получилось 310 мл. Вылить в контейнер, добавить растительное масло. Всыпать просеянную муку, соль, сахар и сухие дрожжи. Поставить программу замеса теста. Нарезать мелко лук, а морковь натереть на крупной терке. Обжарить на растительном масле. Нашинковать капусту, добавить к морковно-луковой массе. Обжарить. Добавить томатную пасту, присолить. Тушить 7 минут. Отварить окорочок, отделить мясо от кости. Нарезать мелко. Соединить мясо с капустной зажаркой. Выложить тесто на смазанную растительным маслом бумагу для выпечки, раскатать в тонкий прямоугольник. Распределить начинку ровным слоем, загнуть одну часть теста, затем второй край. Перевернуть кулебяку с помощью бумаги переворачиваем кулебяку так, чтобы шов оказался внизу. Защипнуть края. Украсить на свое усмотрение, оставить на час. Выпекать 35 минут при температуре 200 С.

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