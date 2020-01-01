Кулебяка с тушеной капустой: классический рецепт

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Кулебяка - закрытый пирог с большим количеством начинки, блюдо русской кухни. Получается очень аппетитным, румяным и вкусным. В качестве начинки для кулебяки чаще всего используют тушеную капусту, грибы, мясо, рыбу. Классический рецепт предполагает не менее 4 слоев фарша для кулебяки, максимально их было 12. Готовили такой многоярусный пирог в Московском купеческом клубе. Главное отличие кулебяки от пирогов - в соотношении начинки к тесту. Так, в кулебяке в кулебяке она составляет более половины всего веса, в то время как обычно в пирогах — менее половины. Кулебяка имеет узнаваемую форму батона.
Важно знать, что кулебяка универсальное блюдо, которое может выступать как закусочным блюдом, так и основным, и очень редко - десертом. Среди блюд похожих на кулебяку - расстегай и курник, няня. Мы предлагаем приготовить сытную и сочную кулебяку с начинкой из капусты, куриного мяса и яиц. Тесто для кулебяки можно приготовить в хлебопечке.
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Приготовление:
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