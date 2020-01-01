Салаты на Пасху без майонеза: ТОП-10 лучших рецептов (с фото)

Отличная альтернатива давно приевшимся салатам!

Майонез постепенно выходит из кулинарной моды, уступая место более легким и диетическим заправкам. Ivona предлагает испробовать на Пасху 2020 новые, небанальные салаты без майонеза.

Рецепты салатов без майонеза на Пасху

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Для этого аппетитного салата вам понадобится: 3 куриных яйца, сваренных вкрутую, 200 г крабовых палочек, 3 средних помидора, 200 г жирного творога, 3-4 столовых ложки сметаны или натурального йогурта, соль и молотый черный перец по вкусу. Помидоры, крабовые палочки и очищенные от скорлупы яйца нарежьте одинаковыми кубиками, заправьте салат смесью творога и сметаны (или йогурта), добавьте соль и перец, перемешайте. Дайте настояться в холодильнике полчаса и подавайте к столу.

Салат без майонеза на Пасху: Салат с творогом и крабовыми палочками pinterest.com

Салат со скумбрией и чечевицей

Необычный теплый салат придется по вкусу поклонникам морепродуктов. Для него вам понадобится: 300 г чечевицы, 500 г копченой скумбрии, 4 куриных яйца, сваренных вкрутую, 1 красная луковица средних размеров, 200 г белого хлеба, 1 среднее яблоко (выбирайте кислые сорта), 4 ст. л. оливкового (или растительного) масла, 30 г сливочного масла, 20 мл бальзамического (можно заменить винным или яблочным) уксуса, петрушка, карри, соль и черный молотый перец по вкусу. Нарежьте луковицу мелкими кубиками и пассируйте его в сотейнике на оливковом масле. Когда лук станет прозрачным, добавьте к нему чечевицу, карри, соль и залейте 600 г кипятка, тщательно перемешайте, закройте крышкой и варите 35-40 минут о готовности. Затем остудите чечевицу с луком до комнатной температуры. Пока в сотейнике бурлит чечевица, можно заняться остальными ингредиентами. Очистите скумбрию от костей и кожи, разделите на филе, и нарежьте его некрупными ломтиками. Яблоко очистите, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками (около 1см). Белый хлеб, нарезанный кубиками, обжарьте на сливочном масле до золотистости. Яйцо очистить от кожуры и нарезать. Когда все ингредиенты будут готовы, соберите салат и заправьте его смесью бальзамического уксуса, масла, соли и перца, перемешайте. Гренки лучше всего подавать порционно, чтобы они не размокли.

Салат без майонеза на Пасху: Салат со скумбрией и чечевицей pinterest.com

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Простой, но от этого не менее вкусный и сытный салат может стать и украшением праздника, и отличным гарниром к ежедневному ужину. Приготовить его очень просто: 6 средних вареных картофелины без кожуры, 5 маринованных (или соленых) огурцов, 200 г маринованных грибов (лесных или шампиньонов - на ваш вкус; не забудьте промыть их от рассола) и одну средних размеров луковицу нарежьте одинаковыми кубиками. Затем смешайте все ингредиенты в большой емкости, заправьте растительным маслом, присыпьте свежей петрушкой, добавьте соль и перец по вкусу. После того, как вы перемешаете салат, дайте ему немного настояться. Деревенский салат готов!

Салат без майонеза на Пасху: Деревенский салат pinterest.com

Салат “Сельдь по-баварски“

Такой салат можно подавать порционно в креманках, или на поджаренном хлебе в качестве закуски. Его приготовление займет у вас совсем немного времени. Вам понадобится: 400-500 г филе слабосоленой сельди (очищенной от кожи и костей), 1 крупный красный лук, 1 среднее яблоко (выбирайте кисло-сладкие и сочные), 4 маринованных или соленых огурца, 2-3 ст. л. сметаны или натурального йогурта, зелен (укроп, петрушка или зеленый лук), соль и перец по вкусу. Все ингредиенты нарезаются одинаковыми кубиками, и смешиваются со сметаной или йогуртом, зеленью и специями в глубокой емкости. После того, как салат пропитается и охладится 20-30 минут, его можно подавать на праздничный стол.

Салат без майонеза на Пасху: Салат "Сельдь по-баварски" pinterest.com

Читай также: Как красить яйца на Пасху? ТОП-9 натуральных красителей Острый салат со свининой и огурцами

Пикантная остринка и сочный взрыв вкуса - вот чем запомнится вам и вашим гостям такой салат. В его состав входят: 300 г мякоти свинины, 4 свежих огурца, 2-3 средних зубчика чеснока, 7-10 г острого красного перца (свежего), 1 ч. л. кунжута, растительное масло, уксус, соль и перец по вкусу. Свинина нарезается тонкими полосками и обжаривается на растительном масле примерно 10 минут, остужается на бумажном полотенце или салфетке (чтобы убрать лишний жир). Нарезанные брусочками огурцы маринуются 20 минут в 2 ст. л. уксуса (можно заменить лимонным соком) и соли. За это время красный острый перец (не забудьте удалить из него семена) и чеснок мелко рубятся и обжариваются 1 минуту на масле, в котором готовилась свинина. Когда огурцы будут готовы, соедините все ингредиенты в емкости, заправьте растительным маслом, солью и перцем, присыпьте жареным кунжутом. Перед подачей дайте салату настояться полтора-два часа.

Салат без майонеза на Пасху: Острый салат со свининой и огурцами pinterest.com

Салат “Мясная сказка“ с говядиной

Почему сказка? Да потому что из простых ингредиентов получается настоящая феерия вкуса. Для этого салата понадобится: 200-300 г говядины, 400 г свежих баклажанов, 1 крупная морковь, 2 сладких болгарских перца (берите разных цветов, чтобы салат был еще ярче), яблочный уксус, оливковое масло, 1 ч. л. сушеного чеснока, 1 ч. л. семян кориандра, красный молотый перец, черный молотый перец и соль - по вкусу. Начать приготовление “Мясной сказки“ советуем с баклажанов: их необходимо нарезать брусочками, посолить и оставить на 30 минут. Затем баклажаны промываются и выкладываются на полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. Пока обсыхают баклажаны, нарежьте брусочками говядину и обжарьте ее на растительном масле с солью и перцем до готовности. Теперь пора добавить к мясу баклажаны, пусть вместе они прожарятся еще 5 минут. Затем на сковороду добавляются морковь и салатный перец, практически готовый салат перемешивается и остается на огне 5 минут. Что же делает этот салат таким необычным? Его заправка. Готовится она из перетертых семян кориандра, оливкового масла, красного острого перца, сушеного чеснока и уксуса (отлично заменяется лимонным соком), и настаивается после смешивания 15 минут. Когда заправка настоялась, а ингредиенты обжарились, салат нужно “собрать“ в глубокой емкости и тщательно перемешать. “Мясная сказка“ - салат без майонеза, поэтому его можно подавать как в горячем, так и в холодном виде.

Салат без майонеза на Пасху: Салат "Мясная сказка" с говядиной pinterest.com

От вкуса и сочности этого салата хочется сплясать мазурку! Готовится он очень быстро и просто, к тому же без майонеза. В состав салата входят: 3 болгарских сладких перца, 3-4 маринованных огурца, 2 средних зубчика чеснока, 100-150 г грецких орехов, и по 300 г консервированных фасоли (красной) и кукурузы, петрушка и соль по вкусу. Болгарский перец и огурцы нарезаются кубиками, зелень, орехи и чеснок измельчаются. Все ингредиенты смешиваются в миске с фасолью и кукурузой, и заправляются оливковым маслом и солью.

Салат без майонеза на Пасху: Салат "Мазурка" pinterest.com

“Мимоза“ без майонеза с творогом

В целом приготовление этого салата ничем не отличается от классического рецепта: те же консервированные сардины, та же вареная морковь, яйца вкрутую и мелко нарезанный лук. Но наша вариация все же выигрывает у обычной “Мимозы“ по все фронтам: и по сытности, и по вкусовым качествам. Все дело в заправке, ведь без майонеза салат получается в разы лучше. Выкладывая ингредиенты слоями, перемазывайте их смесью жирного творога, сметаны или натурального йогурта и дижонской горчицы (в зернах). Такое необычное сочетание придаст привычной “Мимозе“ пикантный вкус, незабываемый аромат, и значительно сократит количество калорий за счет замены майонеза.

Салат без майонеза на Пасху: Салат "Мимоза" с творогом pinterest.com

Читай также: Детская Пасха: ТОП-12 праздничных рецептов Салат с куриной печенью и стручковой фасолью

Настоящая находка для поклонников салатов с печенью. Для его приготовления вам понадобится: 300-400 г куриной печени, 200 г сырых шампиньонов, 200 г стручковой фасоли, 1 крупный репчатый лук, 2 вареных вкрутую яйца, 2-3 ст. л. сметаны или натурального йогурта, растительное масло, укроп или петрушка, черный перец и соль по вкусу. Обжарьте куриную печень на растительном масле до готовности (около 5 минут с каждой стороны), выложите ее на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. На другой сковороде жарьте на среднем огне 5-7 минут грибы, нарезанные пластинками, и лук четвертькольцами. Предварительно удалив хвостики, нарежьте фасоль кусочками 4-5 см, и варите в кипящей подсоленной воде около 5 минут до мягкости. Просушите фасоль бумажным полотенцем, и добавьте ее вместе с измельченным чесноком к грибам и луку. Тщательно перемешайте и дайте ингредиентам остыть. Затем соедините вместе куриную печень, мелко нарезанные яйца, фасоль, грибы и лук. Добавьте зелень, соль, перец по вкусу и хорошенько перемешайте. Совет: куриную печень в данном салате можно заменить на крабовые палочки, если за вашим столом есть те, кто не очень любят печеночные салаты. Для них можно приготовить отдельную порцию, отделив часть заготовки на этапе смешивания.

Салат без майонеза на Пасху: Салат с куриной печенью и стручковой фасолью pinterest.com

Салат со свеклой и индейкой

Настоящий диетический салат с праздничной ноткой. Готовить его быстро и просто: отварите 300 г филе индейки, достаньте из бульона, остудите и нарежьте кубиками. Кубиками же измельчите 300 г вареной свеклы. Перемешайте эти ингредиенты с мелко нарезанным зеленым луком и 50 г грецких орехов. Практически готовый салат нужно заправить. Для этого вам понадобится 2-3 ст. л. сметаны, 1,5 ст. л. творога, 1 ч. л. горчицы, 1 измельченный зубчик чеснока (средних размеров) и соль с перцем. Ингредиенты для заправки тщательно перемешиваются в отдельной емкости, затем добавляются к свекле и индейке. Тщательно перемешав салат, отправьте его в холодильник на 15-20 минут. Перед подачей можно украсить грецкими орехами и зеленью.

Салат без майонеза на Пасху: Салат со свеклой и индейкой pinterest.com

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