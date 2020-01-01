28 февраля, 13:25 Комментариев:0

Рецепт сытного салата с натуральным французским майонезом.

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Ремулад - французский соус, основу которого составляет майонез. В Ремуладе обычно присутствуют маринованные огурцы, каперсы, петрушка, зеленый лук, чеснок, анчоусы, оливковое масло, горчица. Ремулад подают к мясу, рыбе или морепродуктам. Можно использовать Ремулад в качестве заправки к салатам. Нередко Ремулад путают с сом Тартар. Действительно, схожесть есть, но у Ремулада насыщенней вкус и богаче состав.

Французы считают, что этот соус может добавить яркости самому простому блюду. Предлагаем приготовить датский картофельный салат с соусом Ремулад. Датчане воспользовались советом французов и теперь отваривают картофель, крупно нарезают его и поливают Ремуладом. Такой вариант употребления картофеля стали именовать “датским салатом”.

Важно правильно приготовить основу Ремулада - майонез. Конечно, можно купить готовый, но лучше сделать его самому. Готовый Ремулад должен настояться, поэтому сразу поливать им картофель не стоит.

Датский картофельный салат с соусом Ремулад Pinterest.com

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Приготовление:

Отварить картофель, дать остыть, нарезать крупными кусочками. Отварить вкрутую яйца, остудить, натереть на мелкой терке. Нарезать мелко огурцы. Соединить сметану с майонезом, куркумой и перцем. Добавить в сметанно- майонезный соус яйца и огурцы. Перемешать. Поместить картофель в соус, аккуратно перемешать. Посыпать перед подачей измельченным зеленым луком.

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