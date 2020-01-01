Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Датский картофельный салат с соусом Ремулад

28 февраля, 13:25Комментариев:0
Рецепт сытного салата с натуральным французским майонезом.
Ингредиенты
  • Картофель 500 г.
  • Сметана (20%) 40 г
  • Майонез 80 г.
  • Маринованные огурцы, яйца по 2 шт.
  • Молотая куркума, черный молотый перец по 1 ч. л.
  • Зеленый лук 5 перышек
  • Соль
Датский картофельный салат с соусом Ремулад
Датский картофельный салат с соусом Ремулад / pinterest

Читай также: Рецепт на обед: жульен с курицей и грибами с белым соусом

Ремулад - французский соус, основу которого составляет майонез. В Ремуладе обычно присутствуют маринованные огурцы, каперсы, петрушка, зеленый лук, чеснок, анчоусы, оливковое масло, горчица. Ремулад подают к мясу, рыбе или морепродуктам. Можно использовать Ремулад в качестве заправки к салатам. Нередко Ремулад путают с сом Тартар. Действительно, схожесть есть, но у Ремулада насыщенней вкус и богаче состав.

Французы считают, что этот соус может добавить яркости самому простому блюду. Предлагаем приготовить датский картофельный салат с соусом Ремулад. Датчане воспользовались советом французов и теперь отваривают картофель, крупно нарезают его и поливают Ремуладом. Такой вариант употребления картофеля стали именовать “датским салатом”.

Важно правильно приготовить основу Ремулада - майонез. Конечно, можно купить готовый, но лучше сделать его самому. Готовый Ремулад должен настояться, поэтому сразу поливать им картофель не стоит.

Датский картофельный салат с соусом Ремулад
Датский картофельный салат с соусом Ремулад
Pinterest.com

Читай также: Оригинальный рецепт паштета из авокадо и тунца

Приготовление:

  1. Отварить картофель, дать остыть, нарезать крупными кусочками.
  2. Отварить вкрутую яйца, остудить, натереть на мелкой терке.
  3. Нарезать мелко огурцы.
  4. Соединить сметану с майонезом, куркумой и перцем.
  5. Добавить в сметанно- майонезный соус яйца и огурцы. Перемешать.
  6. Поместить картофель в соус, аккуратно перемешать.
  7. Посыпать перед подачей измельченным зеленым луком. 

Ранее мы писали, как приготовить запеканку по-гречески с говядиной. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделиться:
Теги:соус,блюда из картофель,картофельный салат,,
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Последние статьи

Все статьи

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь