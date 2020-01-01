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Рецепт необычных котлет с рисовой начинкой - интересное блюдо в карантин.

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В период карантина многие занимаются кулинарией, ищут рецепты вкусных блюд, которыми можно побаловать домашних. По словам известных кулинаров, разнообразить меню можно готовя блюда из одних и тех же ингредиентов, но по- разному их подавать. Мы предлагаем приготовить блюдо в классическом сочетании - куриное мясо и рис. Это будут - куриные ватрушки. Блюдо - прекрасная альтернатива котлетам, а присутствие риса делает куриные ватрушки полноценным ужином или обедом.

Чтобы приготовить куриные ватрушки, необходимо приготовить фарш. В него добавляют по вкусу любые пряности, зелень, яйца, немного крахмала и муки. Куриные ватрушки должны быть большими, с учетом того, что в серединке должна быть рисовая начинка. Котлеты готовят в духовке около получаса, потом выкладывают в “гнездышко” начинку из вареного риса и запекают еще минут 10.

Начинка в куриные ватрушки может быть самой разной, например, грибной, овощной или сырной.

Куриные ватрушки с рисом: необычный рецепт Pinterest.com

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Приготовление:

Отварить заранее рис. Порубить мелко лук и чеснок, добавить в фарш. Перемешать. Добавить яйцо, майонез, крахмал и муку. Перемешать до однородности. Разделить тесто на 6 равных частей, влажными руками сформировать котлеты. Выложить котлеты в форму или на противень, смазанный растительным маслом. Сделать в каждой котлете углубление по центру, формируя “гнездо“. Запекать при температуре 180 С в течение 25 минут. Натереть сыр на крупной терке. Наполнить ватрушки рисом. Присыпать сыром, поставить допекаться еще на 10 минут.

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