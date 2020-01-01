Куриные ватрушки с рисом: необычный рецепт

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В период карантина многие занимаются кулинарией, ищут рецепты вкусных блюд, которыми можно побаловать домашних. По словам известных кулинаров, разнообразить меню можно готовя блюда из одних и тех же ингредиентов, но по- разному их подавать. Мы предлагаем приготовить блюдо в классическом сочетании - куриное мясо и рис. Это будут - куриные ватрушки. Блюдо - прекрасная альтернатива котлетам, а присутствие риса делает куриные ватрушки полноценным ужином или обедом.
Чтобы приготовить куриные ватрушки, необходимо приготовить фарш. В него добавляют по вкусу любые пряности, зелень, яйца, немного крахмала и муки. Куриные ватрушки должны быть большими, с учетом того, что в серединке должна быть рисовая начинка. Котлеты готовят в духовке около получаса, потом выкладывают в “гнездышко” начинку из вареного риса и запекают еще минут 10.
Начинка в куриные ватрушки может быть самой разной, например, грибной, овощной или сырной.
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Приготовление:
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