Узнайте, где учатся дети Поляковой, Притулы, Кароль и других украинских звезд.

Как выглядят школы, в которых учатся дети украинских звезд Instagram

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Каждый родителей желает обеспечить своего ребенка всем необходимым, а особенно хорошим образованием. Украинские звезды не исключение, они отправили своих детей в самые дорогие государственные, частные или зарубежные школы. Ivona предлагает узнать, в каких школах учатся дети Оли Поляковой, Тины Кароль, Тараса Тополи и Алеши, Маши Ефросининой, Оли Фреймут, Сергея Притулы и Алексея Потапенко.

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Сын Тины Кароль

Сын Тины Кароль, 12-летний Вениамин, уже четыре года учится в школе «Repton Preparatory School» в Лондоне. Там он живет в семье украинцев. Мальчик идеально владеет английским, украинским и русским языками. Он растет умным мальчиком, любит читать книги и дорожит знаниями, которые получил в лондонской школе, обучение в которой обходится Кароль в миллион гривен.

Сын Тины Кароль instagram.com/tina_karol

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Дочь Маши Ефросининой

Дочь популярной телеведущей Маши Ефросининой учится в элитном Кловском лицее иностранных языков в Киеве, уроки в котором проходят на двух языках – английском и украинском. Также в лицее усердно изучают языки – французский, немецкий и корейский.

Дочь Маши Ефросининой instagram.com/mashaefrosinina

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Дочь Оли Фреймут

15-летняя дочь Ольги Фреймут, Злата, учится в элитной Печерской международной школе в Киеве. Год обучения в школе за год на одного ребенка стоит от 24 тысяч долларов, а уроки проходят только на английском языке.

Дочь Ольги Фреймут instagram.com/freimutolia

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Сын Сергея Притулы

Наследник телеведущего и блогера Сергея Притулы учится в лицее «Поділ» №100 в Киеве. Там преподавание идет на украинском языке, но параллельно учащиеся изучают английский и немецкий.

Сын Сергея Притулы instagram.com/siriy_ua

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Дочери Оли Поляковой

Дочери Ольги Поляковой, Мария и Алиса, учатся в одной из элитных государственных гимназий Киева, там они углубленно изучают французский язык. Официально обучение в ней бесплатное.

Дочери Оли Поляковой instagram.com/polyakovamusic

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Сын Тараса Тополи и Алеши

Сын фронтмена группы «Антитела» и сольной певицы Алеши учится в специализированной школе с углубленным изучением иностранных языков. Обучение в такой школе стоит всего 8 тысяч гривен за год.

Сын Алеши и Тараса Тополи instagram.com/alyoshasinger

Сын Алексея Потапенко

Сын Потапа, Андрей, учится в гуманитарной гимназии в самом центре Киева. Он изучает три языка: английский, французский и польский.

Сын Потапа instagram.com/realpotap

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