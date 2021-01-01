Виктор Павлик пожаловался на нехватку денег

Артист мечтает купить собственный дом.

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Украинский певец и отец четверых детей Виктор Павлик дал откровенное интервью на YouTube-канале «Слава+». Артист рассказал, что каждый месяц на молодую жену и новорожденного ребенка требуется немалая сумма денег.

Про его словам, больше всего денег уходит на аренду квартиры, которая обходится супругам в 20 тысяч гривен, стоянка двух машин и мотоцикла, за которую певец тратит почти 7 тысяч гривен.

Также он отметил, что из-за больших расходов на съемное жилье, покупка собственного дома не может осуществиться.

«Мы платим за аренду жилья каждый месяц 20 тысяч гривен. Я считаю, что это не маленькая сумма. Денег нет, чтобы купить дом. Здесь много разных нюансов, поэтому мы пока думаем. Плюс, стоянка двух автомобилей мне каждый месяц обходится в 5200 гривен. Мотоцикл – 1000 гривен в месяц. Моя машина еще в кредите, Катин автомобиль мы уже полностью выкупили», – объяснил подробнее певец.

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