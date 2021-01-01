Избиение танцора Дорофеевой: новые подробности о состоянии парня

Стало известно, в каком состоянии Евгений Гончаренко.

После жестокого нападения, которое случилось 1 августа в Киеве, танцор певицы Дорофеевой Евгений Гончаренко до сих пор находится в коме. О его состоянии подробно рассказала блогер и подруга певицы Сабина Мусина.

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На своей странице в Инстаграм девушка сообщила, что к танцору не пускают даже родных. Его посещает только медицинский персонал, дабы не занести инфекцию в открытую рану на голове, размеры которой достигают 10 на 10 см.

Также он рассказала, что сейчас врачи уменьшили количество седативных препаратов и начали делать лечебную физкультуру. Таким образом, давление танцора начало выравниваться.

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