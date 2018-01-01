Избиение танцора Дорофеевой: угрозы Потапа, личность нападавшего и другие подробности

Танцора Нади Дорофеевой жестоко избили возле гей-клуба в Киеве.

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В ночь на воскресенье, 1 августа 2021 года, случилось нападение на танцора Нади Дорофеевой. Парня избили возле гей-клуба в Киеве. Также известно, что нападавшим был Евгений Беспалый - сотрудник Управления государственной охраны Украины.

Украинская певица Надя Дорофеева на своих страницах в Инстаграм и Facebook сообщила об инциденте. По ее словам, танцор Женя вышел с друзьями из гей-клуба и никого не трогал, и вдруг его побили.

«Ребята, сегодня ночью это животное, которое дальше в карусели на видео - избило моего танцора Женю. Женя с друзьями вышел из клуба “Лифт“, спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об забор и ещё один удар вслед! Было кровоизлияние в мозг, Жене сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому…“, - сообщила звезда.

Вслед за Надей опубликовал гневный пост и ее продюсер Алексей Потапенко, который выложил фото нападавшего и пригрозил ему расправой:

«Обращаюсь к Великой силе Интернет комьюнити, давайте найдём это ничтожество, оно вчера в Киеве избило нашего танцора, да так, что парень в коме, а теперь мы хотим его найти и заставить ответить за свои поступки, цивилизовано и по закону. Легко обидеть артиста, а теперь давай ка малыш поговорим со старшими товарищами, кто знает его, бросайте инфо! А тебе уличный герой советую самому прийти, так будет легче наказание, я обещаю», - написал под публикацией Потап.

Отметим, что в УГО подтвердили, что нападавший на самом деле – их действующий сотрудник. Управление начало служебную проверку, а военнослужащего отстранили от выполнения служебных обязанностей.

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