ТОП-10 украинских артистов, которые прославили Украину в других странах

Узнайте, кто входит в десятку самых популярных артистов Украины и мира.

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Украинские артисты из года в год добиваются признания не только у родной аудитории, но и обзаводятся армией поклонников за рубежом. Они ездят с сольными концертами в разные страны, тем самым прославляют Украину. Ivona предлагает ознакомиться с десяткой украинских артистов, которые получили большую популярность в других странах.

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Верка Сердючка

Украинский певец, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, прославил Украину ярким выступлением на Евровидении в 2007 году, где исполнил песню под названием «Dancing Lasha Tumbai». Тогда артист заполучил второе место и вошел в список самых ярких номеров за всю историю Евровидения. Верка Сердючка стала известной в Евросоюзе, странах СНГ, Австралии, Израиле, а также снялась в американской комедии «Шпион» в 2015 году.

Ани Лорак

Народная артистка Украины активно выступает в РФ. Также она гастролировала по США, Франции, Германии, Венгрии и Канаде. Певица объездила с концертами всю Россию, Беларусь, Латвию, Эстонию, Турцию, Казахстан и ОАЭ. А в 2008 году представляла Украину на песенном конкурсе «Евровидение», где заняла второе место.

Светлана Лобода

Украинская певица, которая в 2009 году представляла Украину на Евровидении и заняла там 12-е место, популярна не только в Украине, но и в Литве, Латвии, Эстонии, России, Белоруссии, Казахстане и США.

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Руслана

Украинская артистка Руслана стала известна благодаря своему хиту «Дикі танці». С этой песней певица поехала представлять Украину на Евровидении в 2004 году, где одержала победу, заняв первое место в финале. Также знаменитость выступала с концертами в Лас-Вегасе, Аргентине и Лондоне.

Джамала

Украинская крымскотатарская певица и актриса Джамала представляла Украину на Евровидении в 2016 году в Стокгольме. Там певица исполнила песню под названием «1944», чем и завоевала сердца зрителей и судей, после чего одержала победу.

Вера Брежнева

Украинская поп-певица, актриса, а также бывшая участница группы «ВИА Гра» живет и строит карьеру в России. Она стала послом ООН по вопросам прав и дискриминации ВИЧ-инфицированных женщин, живущих в странах Средней Азии и Восточной Европы (программа ЮНЭЙДС).

Настя Каменских

Известная певица и актриса Настя Каменских получила награду UBN Awards в номинации «Открытие года» в Лондоне. Певица звучала на волнах итальянского радио RAI RADIO, попала в чарт Billboard и появилась на утреннем шоу ¡Despierta América!, Total Acceso и Noticias на телеканале Telemundo. Также она выпустила ремикс на песню «Peligroso» с De La Ghetto, исполнителем реггетона.

Монатик

Украинский певец, танцор и хореограф Дмитрий Монатик стал вторым украинским артистом после Вакарчука, которому покорилась Европа. Он выступал в известных концерт-холлах - Indigo by Arena «O2» в Лондоне, на стадионах в Лимассоле (Кипр) и «Дзинтари» в Юрмале. Также певец устроил грандиозное шоу в Минске, Лейпциге, Вене, Праге, Риге, Цюрихе, Берлине, Дюссельдорфе, Франкфурт-на-Майне и других городах.

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Олег Винник

Украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей популярных мюзиклов под сценическим именем OLEGG. Он работал артистом в составе хора Люнебургской оперы. Исполнял партии в опере «Tosca» и в оперетте «Paganini». Олег Винник выступал на сценах стран Западной Европы: Дания, Нидерланды, Люксембург, Бельгия, Швейцария, Австрия и по Германии. С сольными концертами артист приезжал в Европу и страны СНГ.

София Ротару

Советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса получила широкую популярность в странах СНГ. Артистка получила множество наград в Японии, Болгарии, Польше, России и Молдове.

Автор: Леся Сайко

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