Ани Лорак платит за учебу дочери большие деньги

Узнайте, во сколько обходится певице учеба дочери в элитной гимназии.

Дочь известной украинской певицы Ани Лорак учится в самой популярной школе среди звезд шоу-бизнеса – элитной гимназии в Москве, обучение в которой стоит 356 тысяч гривен в год.

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Отметим, что в этом году единственная дочь певицы София пойдет в четвертый класс в Павловскую гимназию. Учебное заведение создано на базе Высшей школы экономики. В преподавательском составе носители иностранных языков и кандидаты наук.

К слову, в Павловской гимназии учатся чада Глюкозы, Славы и Александра Реввы. Программа обучения составлена с учетом особенностей детей. Также есть возможность посещать разные спортивные секции и дополнительные занятия.

Также Ани Лорак рассказала, что ее дочь может стать певицей:

«Софии определенно нравится сцена. Она артистична, практически с пеленок в центре внимания, это не могло не сказаться. Она играет в школьном театре, иногда ездит со мной на гастроли, это очень ее вдохновляет», – сказала певица.

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