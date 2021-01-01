Не такая как все: Билли Айлиш призналась, что является синестетом
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Известная американская певица и четырехкратная обладательница премии «Грэмми» Билли Айлиш впервые рассказала о психологической особенности, с которой живет практически с рождения. Она призналась, что ее отец и брат, как и она сама, являются синестетами. Их мозг ассоциирует все вокруг с цветами, числами и геометрическими фигурами.
По словам звезды, комика Джимми Феллона она видит в виде вертикального коричневого прямоугольника с буквами J и M. А ее отец его воспринимает иначе.
«У нас бывают такие разговоры, где я говорю, что вторник — это фиолетовый круг, а мой папа говорит, что это оранжевый квадрат или что‑нибудь еще. Мы спорим о том, что есть что. Это очень глупо», — призналась певица.
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