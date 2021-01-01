Умерла звезда сериала «Шерлок»

Актрисе было 84 года.

В четверг, 12 августа, ушла из жизни известная британская актриса и звезда культового сериала «Шерлок» Уна Стаббс. 84-летняя знаменитость последние годы тяжело болела. О смерти звезды сообщил ее агент и родственники.

«Мама тихо умерла сегодня в окружении семьи в Эдинбурге. Мы просим о конфиденциальности и понимании в это трудное и печальное для нас время», — говорится в заявлении семьи Стаббс.

«Нам до отчаянного грустно от того, что мы потеряли не только прекрасную актрису, чья экранная и сценическая карьера охватила более 50 лет и была чрезвычайно разнообразной, но еще и безумно элегантного, стильного, грациозного, доброго и преданного друга. Она также была очень уважаемой и востребованной художницей. Мы будем очень скучать и помнить ее всегда», — добавил агент.

Отметим, что карьера в кино Уны Стаббс стартовала в начале 1960 года. Она прославилась благодаря фильмам таким, как «Странный случай с собакой ночью», «Вызывайте акушерку», «Даррелл», «Шоу Кэтрин Тейт», «Отель «Фолтена Тауерс», «Холодная лавка всякой всячины», «Ангел» и «Мисс Марпл».

В сериале «Шерлок» актриса исполнила роль миссис Хадсон, которая по сюжету сдает квартиру детективу Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону, а также готовит им чай.

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