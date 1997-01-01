Новый уровень отношений: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек хотят купить дом

Особняк стоит 85 миллионов долларов.

Не так давно стало известно, что актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек возобновили романтические отношения после почти 20-летнего перерыва. Звездная пара собиралась пожениться в 2002 году, но спустя несколько месяцев после помолвки они рассталась.

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В 2021 году пара возобновила былую страсть, чему безумно рады поклонники пары «Беннифер». На днях стало известно, что актриса и певица Джей Ло ищет дом, в котором планирует поселиться с бойфрендом и детьми.

Особняк, который почти купили звездные влюбленные стоит более 85 миллионов долларов. В нем есть 12 спален, 24 ванных комнаты, огромный бассейн, закрытый спортивный комплекс, баскетбольная площадка и даже боксерский ринг.

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