Домогательства Талашко, новая жертва и другие подробности секс-скандала в Карпенко-Карого

Еще одна актриса рассказала, как Талашко заставлял ее раздеваться догола.

Не так давно прогремел скандал с участьем украинского актера и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенка-Карого, Владимира Талашко, которого обвинили студентки, абитуриентки и известные актрисы в сексуальных домогательствах.

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Жертвой харассмента стала известная украинская журналистка Янина Соколова. После ее публичных обвинений своей историей решила поделиться актриса Анастасия Вергелес. Она рассказала, что будучи студенткой последнего курса получала одни двойки, поскольку отказывалась вестись на провокации преподавателя. Также она сказала, что он приглашал ее к себе домой для репетиций.

«1 раз он все же это сделал перед всем курсом, он 3 часа меня различными педагогическими «мутками» провоцировал, чтобы я разделась. Сейчас это все смешно и грустно, но тогда я не понимала, что происходит абсолютно. У меня появлялись мысли, что, возможно, я действительно не заслуживаю учиться в таком крутом ВУЗе, у такого известного мастера, я какая-то закомплексованная, потому что не могу просто так раздеться и сделать этюд обнаженной? И почему мне сложно поехать к нему домой и сделать все, что он хочет, чтобы получить роль? И меня уверяли, что это такая методология обучения в творческом ВУЗе“, — написала Настя на своей странице в Facebook.

Об инциденте с педагогом девушка рассказала своему отцу, а тот пообщался с Талашко. После чего, Анастасия получила роль, но не просто так:

«И еще предложил пойти послушать студенток, где они будут «махать сиськами». Отец сцену сделал, роль я получила, во время работы над которой я почти каждый день рыдала, получала психологическую и моральную давку, угнетения, неуверенность в себе и так далее. Вот эти раздевания и просто какой-то трэш, о котором я уже не сильно помню, тогда на курсе ходили слухи, что Талашко приглашает других девушек к себе домой, снимает крестик, когда к ним начинает приставать и так далее...» — призналась актриса.

Анастасия добавила, что вместе с одногруппницами пошла в деканат, чтобы написать заявление, чтобы преподавателя в мастерской заменили, но это не дало никакого результата.

«Мы рассказали обо всем, написали заявление и нам объяснили, что мы не первые и не последние, что это заявление никуда не дойдет, потому что у него есть «крыша» и что нам надо будет или смириться, или искать другие решения, но Владимир Талашко останется нашим мастером», — вспомнила она.

После этого Настя перепоступила на другой курс к Тарасу Денисенко. Актриса надеется, что истории о домогательствах Владимира Талашко услышат и он ответит за свои преступления.

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