Копия отца: Тина Кароль показала подросшего сына
Украинская поп-дива Тина Кароль, выступление которой стало одним из самых скандальных на фестивале Atlas Weekend 2021, выложила новое видео с сыном.
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На своей странице в Инстаграм опубликовала видео-сторис, на котором она с сыном Виниамином разговаривает о книге Леонардо да Винчи.
Отметим, что сыну певицы сейчас 12 лет, и он растет умным и начитанным молодым человеком. Предпочитает читать книги на языке оригинала, эту же книгу он читает на английском языке.
«Я буду читать книгу о Леонардо да Винчи. Эта книга о том, что он находит мальчика, которому помогает жить, но он узнает, что у мальчика есть секрет, тайна. Я пока не знаю, что за тайна. Я буду читать», — сказал Вениамин на видео.
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